Общество 14.02.2025 в 13:42
«От его прошлой жизни не осталось ничего»
Новосибирский массажист сменил имя, фамилию, продал квартиру и загадочно исчез
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирской области больше полугода ищут 43-летнего Егора Агнецова из райцентра Болотное. Как сообщает КП-Новосибирск, последний раз соседи видели его 18 августа 2024 года. Родственники считают, что он попал в какую-то странную компанию и мог стать жертвой или секты, или чёрных риелторов. Ведь ещё недавно Егора звали Антоном и жил он не в райцентре, а в Новосибирске.
- Раньше его звали Антон Р. (родные просили не называть настоящую фамилию мужчины – ред.). Он жил в Новосибирске, работал массажистом, у него была своя квартира, все было прекрасно, - рассказала Ирина, сестра пропавшего. – В 2021 году маме позвонили коммунальщики, сказали, что у него долг за квартиру. Мама сходила к брату, но дверь ей никто не открыл. Она оплатила квитки, но потом выяснилось, что есть еще долги.
Родные стали выяснять, откуда появились задолжности. Антон всегда исправно платил по всем счетам. Да и вообще, куда он пропал, почему не открывает дверь квартиры.
- В итоге в управляющей компании выяснили, что брат продал квартиру, долги были новых собственников, но их, по ошибке записали на прежнего владельца. Где он, что с ним, почему продал квартиру, никто не знал. Новая хозяйка сказала, что он обмолвился, его потянуло к земле, хочет свой дом, огород. Мы даже не поверили сначала. У нас дача есть, и брат никогда не любил в земле ковыряться! Я написала тогда заявление в полицию, - продолжает рассказ Ирина.
Полиция нашла мужчину. Тут вскрылись новые подробности: Антона уже не существовало. Брат Ирины сменил паспорт и теперь его зовут Егор Агнецов. От «прошлой жизни» осталось отчество и дата рождения. Из Новосибирска он переехал в Болотное. Ирина удивилась смене фамилии и имени.
- Говорят, агнец божий, может в честь этого взял фамилию. А имя Егор означает земледелец. Все это очень странно выглядит. Подробности узнать у брата, что с ним происходит, не вышло. В полиции сказали: «Ну не хочет он с вами общаться, взрослый мужчина, имеет право», - говорит Ирина. – Нам выдали официальную бумагу, что Антон сменил свои данные. Адрес новый тоже дали. Дом находился на улице Семипалатинская, на окраине райцентра.
Ирина с мамой приехали в Болотное и были ещё более удивлены.
- Мы увидели не дом, а лачугу какую-то. Брата внутри не было. Спросили у соседей, как он выглядит, потому что думали, мало ли кто-то с его документами просто живет. Нам его описали, как лысого и с бородой. Через какое-то время мы снова приехали проверить адрес. И тут я впервые за долгое время увидела брата. Я его не узнала: сломана челюсть, почти нет зубов. Было видно, что он расстроен. Он как будто старик, весь изможденный, - рассказывает его сестра.
Антон-Егор устроился в местное кафе, искал подработки. Например, мог перекопать огород, наколоть дров соседям. Родным свое поведение никак не объяснил, да и в целом был мало разговорчив.
- У брата такой язык подвешенный, у него два высших образования! А тут... Слова не вытянуть! Мы постоянно навещали его, привозили одежду, продукты, лекарства. У него был велосипед, он ездил на нем по деревне. Собаку себе завел. В августе 2024 когда, когда мы с мамой снова к нему приехали, не застали дома. Соседи сказали, что видели его последний раз 18 августа. И вот уже полгода мы не знаем, что с ним!
Родные Егора написали заявление в полицию. В январе 2025 года с его сестрой связались из полиции.
- Мне сказали, что он купил билет в Краснодар, но уехал он туда или нет, они не могут сказать. Мы потеряли полгода! Я даже не знаю, признан брат без вести пропавшим или нет. Обещали приехать, взять ДНК у нас, и ничего не сделали. Буду снова писать обращение в МВД, - говорит Ирина.
- Раньше его звали Антон Р. (родные просили не называть настоящую фамилию мужчины – ред.). Он жил в Новосибирске, работал массажистом, у него была своя квартира, все было прекрасно, - рассказала Ирина, сестра пропавшего. – В 2021 году маме позвонили коммунальщики, сказали, что у него долг за квартиру. Мама сходила к брату, но дверь ей никто не открыл. Она оплатила квитки, но потом выяснилось, что есть еще долги.
Родные стали выяснять, откуда появились задолжности. Антон всегда исправно платил по всем счетам. Да и вообще, куда он пропал, почему не открывает дверь квартиры.
- В итоге в управляющей компании выяснили, что брат продал квартиру, долги были новых собственников, но их, по ошибке записали на прежнего владельца. Где он, что с ним, почему продал квартиру, никто не знал. Новая хозяйка сказала, что он обмолвился, его потянуло к земле, хочет свой дом, огород. Мы даже не поверили сначала. У нас дача есть, и брат никогда не любил в земле ковыряться! Я написала тогда заявление в полицию, - продолжает рассказ Ирина.
Полиция нашла мужчину. Тут вскрылись новые подробности: Антона уже не существовало. Брат Ирины сменил паспорт и теперь его зовут Егор Агнецов. От «прошлой жизни» осталось отчество и дата рождения. Из Новосибирска он переехал в Болотное. Ирина удивилась смене фамилии и имени.
- Говорят, агнец божий, может в честь этого взял фамилию. А имя Егор означает земледелец. Все это очень странно выглядит. Подробности узнать у брата, что с ним происходит, не вышло. В полиции сказали: «Ну не хочет он с вами общаться, взрослый мужчина, имеет право», - говорит Ирина. – Нам выдали официальную бумагу, что Антон сменил свои данные. Адрес новый тоже дали. Дом находился на улице Семипалатинская, на окраине райцентра.
Ирина с мамой приехали в Болотное и были ещё более удивлены.
- Мы увидели не дом, а лачугу какую-то. Брата внутри не было. Спросили у соседей, как он выглядит, потому что думали, мало ли кто-то с его документами просто живет. Нам его описали, как лысого и с бородой. Через какое-то время мы снова приехали проверить адрес. И тут я впервые за долгое время увидела брата. Я его не узнала: сломана челюсть, почти нет зубов. Было видно, что он расстроен. Он как будто старик, весь изможденный, - рассказывает его сестра.
Антон-Егор устроился в местное кафе, искал подработки. Например, мог перекопать огород, наколоть дров соседям. Родным свое поведение никак не объяснил, да и в целом был мало разговорчив.
- У брата такой язык подвешенный, у него два высших образования! А тут... Слова не вытянуть! Мы постоянно навещали его, привозили одежду, продукты, лекарства. У него был велосипед, он ездил на нем по деревне. Собаку себе завел. В августе 2024 когда, когда мы с мамой снова к нему приехали, не застали дома. Соседи сказали, что видели его последний раз 18 августа. И вот уже полгода мы не знаем, что с ним!
Родные Егора написали заявление в полицию. В январе 2025 года с его сестрой связались из полиции.
- Мне сказали, что он купил билет в Краснодар, но уехал он туда или нет, они не могут сказать. Мы потеряли полгода! Я даже не знаю, признан брат без вести пропавшим или нет. Обещали приехать, взять ДНК у нас, и ничего не сделали. Буду снова писать обращение в МВД, - говорит Ирина.
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