Общество 14.02.2025 в 13:58

В Монголии живут три Валентина и один Бог любви

Такие данные привело статистическое ведомство страны
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Текст: Чингис Шоноев
В Монголии живут три Валентина и один Бог любви
Фото: архив «Номер один»
Поздравления в Монголии в день влюбленных принимают три гражданина с русским именем Валентин, один человек с именем Бог любви и два жителя, которых зовут Святая любовь. Об этом сообщил национальный комитет статистики в день святого Валентина.

«По состоянию на 14 февраля 2025 года в базе данных о населении и домохозяйствах Монголии числятся три гражданина с русским именем Валентин. По одному гражданину носят такие редкие имена как Хайрынбурхан - Бог любви, Балсар – медовый месяц, Хайрт – любимый. Двух человек зовут Гэгээнхайр – святая любовь и Суй – помолвка. Четырем детям родители дали имя Хос – пара, пяти девочкам Узэсгэлэнт – прекрасная», – привело данные статистическое ведомство.

По его информации, 183 гражданина носят имя Гэгээн-Учрал – святая судьба, 36 человек Сэтгэл – душа и только 16 жителей зовут Хайр – любовь. Мать любви – Хайрмаа называют девять женщин, восемь – Цэцэгхэн – цветочек. Еще восемь жителей назвали при рождении Унэнч – верный, пять – Узэсгэлэнт – прекрасная и четверых Хос – пара.

«Среди семей Монголии выделяются 360 пар, в которых супруги носят одинаковые имена и 287 пар родились в один день, месяц и год. Четыре супружеских четы и 10057 человек справляют день рождения 14 февраля. При этом, около 50% монгольских граждан в возрасте 25–34 лет не состоят в браке», – добавили в комитете.
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