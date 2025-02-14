Общество 14.02.2025 в 14:24
В Улан-Удэ нашли трещины в строящемся театре
Дальнейшие работы на объекте оказались под вопросом
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ представители прокуратуры проверили строительство театрально-культурного центра «Байкал» и пришли к неутешительным выводам.
«Выявлено, что в железобетонных перекрытиях здания имеются трещины и признаки коррозии. С учетом этого требуется комплексное обследование всех бетонных конструкций объекта на предмет соответствия нормативным требованиям для решения вопроса о возможности дальнейшего проведения работ. В этой связи руководителю технического заказчика — генеральному директору ООО «Инфратех капитальное строительство» - внесено представление», - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Напомним, в середине января стройплощадку театра «Байкал» посетил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников. Увиденным высокопоставленный чиновник оказался крайне недоволен.
«Динамика по-прежнему слабая, рабочей силы недостаточно. Вызывает беспокойство и использование устаревших методов при возведении такого уникального для республики объекта», - сообщал тогда чиновник.
Отметим, проблемы с качеством строительства крупных объектов в Бурятии возникают уже не в первый раз. Так в селе Сосново-Озерское пришлось сносить почти готовую школу, при возведении которой использовался некачественный бетон. Сносу подверглась и часть ледовой арены в Улан-Удэ, построенная с нарушением технологий. А на Байкале крупные «косяки» всплыли в ходе постройки гостиничного комплекса «Грин Флоу Байкал».
Справка
Театр «Байкал» — это один из главных объектов, строящихся в рамках мастер-плана Улан-Удэ. Комплекс обещает стать настоящим украшением столицы Бурятии. Новое здание строят в центре, в границах улиц Советской, Свободы, Каландаришвили и набережной реки Селенга.
По проекту в театре предусмотрены: малый зал, четыре балетных зала, оркестровый, репетиционный и хоровой залы, вокальные классы и кабинеты, студии звукозаписи и видеозаписи, фотостудия и другие помещения. Будет выполнено благоустройство прилегающей территории, а также построена летняя фестивальная площадка.
Стоимость строительства объекта составляет порядка 3 млрд. Его должны сдать в 4 квартале 2026 года. Театр строят в рамках концессионного соглашения, подписанного в конце 2023 года правительством Бурятии и Управляющей компании «Инфратех Концессии».
«Выявлено, что в железобетонных перекрытиях здания имеются трещины и признаки коррозии. С учетом этого требуется комплексное обследование всех бетонных конструкций объекта на предмет соответствия нормативным требованиям для решения вопроса о возможности дальнейшего проведения работ. В этой связи руководителю технического заказчика — генеральному директору ООО «Инфратех капитальное строительство» - внесено представление», - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Напомним, в середине января стройплощадку театра «Байкал» посетил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников. Увиденным высокопоставленный чиновник оказался крайне недоволен.
«Динамика по-прежнему слабая, рабочей силы недостаточно. Вызывает беспокойство и использование устаревших методов при возведении такого уникального для республики объекта», - сообщал тогда чиновник.
Отметим, проблемы с качеством строительства крупных объектов в Бурятии возникают уже не в первый раз. Так в селе Сосново-Озерское пришлось сносить почти готовую школу, при возведении которой использовался некачественный бетон. Сносу подверглась и часть ледовой арены в Улан-Удэ, построенная с нарушением технологий. А на Байкале крупные «косяки» всплыли в ходе постройки гостиничного комплекса «Грин Флоу Байкал».
Справка
Театр «Байкал» — это один из главных объектов, строящихся в рамках мастер-плана Улан-Удэ. Комплекс обещает стать настоящим украшением столицы Бурятии. Новое здание строят в центре, в границах улиц Советской, Свободы, Каландаришвили и набережной реки Селенга.
По проекту в театре предусмотрены: малый зал, четыре балетных зала, оркестровый, репетиционный и хоровой залы, вокальные классы и кабинеты, студии звукозаписи и видеозаписи, фотостудия и другие помещения. Будет выполнено благоустройство прилегающей территории, а также построена летняя фестивальная площадка.
Стоимость строительства объекта составляет порядка 3 млрд. Его должны сдать в 4 квартале 2026 года. Театр строят в рамках концессионного соглашения, подписанного в конце 2023 года правительством Бурятии и Управляющей компании «Инфратех Концессии».
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