В Бурятии директор школы-фантома, где нет учеников, получает зарплату из бюджета

При подготовке материала к публикации «Номер один» попросил райадминистрацию подсказать, по какому адресу в райцентре находится СОШ № 2. Мы планировали сфотографировать объект недвижимости и вывеску уникальной школы-фантома. Ведь учебное заведение пока не ликвидировано. Адрес Михаил Дружинин не сообщил.







Интересная картина с использованием бюджетных денег сложилась в Иволгинском районе Бурятии. Прямо в райцентре, в селе Иволгинск, существует школа, в которой нет учеников. Но зато там есть директор, который получает зарплату. Ведь данная образовательная организация имеет статус действующей. Речь идет об Иволгинской СОШ № 2.Открытие школы состоялось в феврале 2016 года. То есть сейчас (в феврале 2025) учебное заведение празднует свой очередной день рождения. Хотя отмечать это событие там, как видим, практически некому.Образовательная деятельность в Иволгинской СОШ № 2 не велась с момента ее создания. Об этом «Номер один» сообщили в Министерстве образования Республики Бурятия. Также ведомство сообщило нашему изданию, что школа «соответственно, не имела контингент обучающихся».В СОШ № 2 «отсутствует педагогический и административный состав». Но, видимо, за исключением директора Владимира Дашамолонова. Он занял эту должность в 2020 году. Как видно из хронологии, Дашамолонов был не первым директором школы-фантома. До него заведением руководили три его предшественницы. Ф. И. О. этих дам довольно легко можно найти в интернете, введя на поисковых сайтах название школы.А вот собственного сайта СОШ № 2 не имеет. Это логично. Если нет учеников, то и сайт не нужен.- Начало образовательной деятельности планировалось после проведения капитального ремонта здания, - отметили в министерстве.И что же случилось с капремонтом?Оказывается, провести его не представляется возможным «ввиду отсутствия источника финансирования».Денег все не было и не было, но вот школа-фантом все была и была, оттягивая на себя деньги бюджета. Можно ли это назвать эффективным расходованием денег налогоплательщиков? Считаем, что нет. Однако очень хотелось бы увидеть оценку надзирающих, контролирующих органов.Положение, полагаем, странное и дурнопахнущее.Можно ли сейчас доверять мысли, что районные чиновники учредили эту муниципальную школу, чтобы после капремонта здания быстро начать проводить в нем уроки? Ну а почему тогда не взяли на работу учителей? Чтобы было кому сразу начать преподавать детям. Не знаем, как на вас, уважаемые читатели, но на нас положение с иволгинской школой № 2» производит впечатление наглой бюджетной «кормушки». Разве не похоже?В министерстве образования, со ссылкой на районных чиновников, высказались в том роде, что созданная в Иволгинске СОШ № 2 была призвана улучшить условия обучения в Иволгинской СОШ», разгрузить ее. То есть намерения были очень благими.Но потом появился проект строительства иволгинской школы № 3 и по концессии в райцентре построили здание на 450 мест. Введенная в эксплуатацию новая школа успешно обеспечила потребность села Иволгинск в современных условиях учебы, разгрузила старую школу, которую не разгрузила школа-фантом.- В настоящее время в иволгинской школе № 3 обучается 400 детей, то есть фактически новая школа пока функционирует с возможностью донабора детей до проектной мощности, - констатировали в минобразования республики.Во что обошлась и продолжает обходиться многолетняя школа-фантом бюджету? Например, директор Дашамолонов там получает зарплату. «Номер один» попробовал прояснить у руководства Иволгинского района, который учредил СОШ № 2, некоторые финансовые аспекты.Как нам представляется, при обычном подушевом финансировании школы зарплатный фонд формируется из денег, которые выделяет бюджет на «душу» каждого школьника. Если нет учеников, то бюджет не выделяет школе подушевых денег (то есть нет денег на зарплату директора). Мы спросили, как действующий директор Дашамолонов годами получает зарплату.- В связи с отсутствием обучающихся в иволгинской СОШ № 2 заработная плата директора финансируется из средств местного бюджета, - ответил и. о. главы администрации МО «Иволгинский район» Михаил Дружинин.На вопрос, каков примерно размер зарплаты директора, и. о. главы не предоставил информацию.- Работодатель не вправе сообщать персональные данные сотрудника третьей стороне без его письменного согласия, за исключением случаев, предусмотренных законом, - сообщил Михаил Дружинин.Правда, спрашивал ли чиновник самого Дашамолонова - не против ли тот, чтобы Иволгинский район сообщил СМИ эту примерную цифру, непонятно. Во всяком случае Михаил Дружинин не упоминает в своем ответе, что директору СОШ № 2 предложили написать согласие, но тот, к сожалению, предложение отверг. Подозреваем, у директора не спрашивали согласия.Со своей стороны, можем предположить, что зарплата директора школа № 2, может быть как минимум около 100 тыс. рублей в месяц, а это порядка 1,2 млн рублей в год. Несколько лет - несколько миллионов из муниципального бюджета. А если посчитать затраты бюджета на зарплату директоров этой призрачной школы с 2016 года, на крупный размер потянет? Или особо крупный?Какую же реальную должностную работу ведет директор школы-фантома, не имеющей школьников и учителей? Иволгинский районный руководитель сообщил, что Дашамолонов ведет административно-хозяйственную деятельность.- Содержание директора школы было связано с необходимостью содержания здания школы, - описал позицию районной власти Михаил Дружинин.А что случилось бы со зданием, если бы его передали под присмотр другой структуры, а неполноценную школу упразднили? Почему не пошли по такому пути? Сэкономили бы деньги.Повторим вновь слова чиновников, что в СОШ № 2 начало образовательной деятельности планировалось после проведения капремонта здания, а денег на него не нашлось.Это нам не очень понятно.Введя на сайте госзакупок фразу МАОУ «Иволгинская средняя общеобразовательная школа № 2», мы видим в итоге поиска ряд закупок, проведенных школой.Есть закупка от лета 2017 года. Проведен электронный аукцион. Объект закупки - капитальный ремонт МАОУ «Иволгинская СОШ № 2», с. Иволгинск. Заказчик - сама школа.Поставщик, с которым заключили контракт - ООО «ТОН». В реестре контрактов отмечено, что исполнение контракта завершено. Как мы понимаем, ООО «ТОН» получило 28 665 201,35 рубля тремя платежными поручениями. На федеральном сайте госзакупок можно даже скачать аукционную документацию, утвержденную от лица СОШ № 2 директором Маргаритой Вахруновой. А также проект муниципального контракта, где школу представляет указанная Вахрунова, и прочие документы, протоколы и т. д.У проекта контракта есть приложение, в котором отмечается, что основанием для капремонта является соглашение № 212 между минобразования республики и администрацией Иволгинского района о предоставлении в 2017 году из республиканского бюджета субсидии Иволгинскому району на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях.Мы не утверждаем, что на капремонте украли бюджетные деньги или допустили малоэффективное использование финансов. Возможно, капремонт и проводился, но вот ученики после него в школе так и не появились.Непонятен также следующий момент.Наше издание спросило райадминистрацию — насколько нам известно, для указанной школы велись закупки (мебели, учебного оборудования и т. д.). Зачем закупать, если нет образовательной деятельности? Какова дальнейшая судьба закупленного? Михаил Дружинин не стал пояснять, зачем закупались школьные атрибуты, если там нет ни школьников, ни учителей, ни учебы.- В связи с подготовкой к ликвидации Иволгинской СОШ № 2 оборудование, поступившее в рамках федерального проекта «Современная школа», передано в Иволгинскую СОШ, - сказал и. о. главы Иволгинского района.Наверное, придется выяснять вопрос закупок более детально. Ведь если для муниципальной школы идут закупки за счет бюджета, то у закупок есть обоснования и цели. Какие цели достигала СОШ № 2, участвуя в закупках? Какие свои нужды удовлетворяла?- Здание школы передано в МКУ «Иволгинское РУО», - отметил чиновник.Иволгинский район со своими историями превращается в среде муниципалитетов республики в аналог ВСГУТУ в среде образования Бурятии.Сельчане жалуются на порванные, грязные флаги над официальным зданием, вспыхивает скандал с переездом администрации СП «Иволгинское», и возмущенные люди собирают подписи (уже отдали подписанное обращение депутату Госдумы, сходив на прием), из глубин времен всплывает призрачная школа. Непонятно, чем закончилась история с иволгинским фермером Паком, загрязнившим фекалиями поле - к этому скандалу еще вернемся. Может быть, там существуют и другие заведения-фантомы?