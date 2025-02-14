Общество 14.02.2025 в 15:36

Детям в Бурятии организуют бесплатный трансфер в бассейн

Инициативу проявил житель Заиграевского района
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Детям в Бурятии организуют бесплатный трансфер в бассейн

У детей из малообеспеченных и многодетных семей из Заиграевского района Бурятии, а также для ребят, находящихся под опекой, появилась возможность добраться до бассейна «Дельфин» в поселке Новая Брянь абсолютно бесплатно. Житель Онохоя и просто человек с добрым сердцем Дмитрий Нечталенко сам предложил возить деток туда и обратно на своем автобусе.

Специально для этого мужчина создал телеграм-канал, в который уже вступило около 100 человек. Жители поселка Онохой очень активно обговаривают условия поездок детей, общаясь в переписке напрямую с организатором трансфера.

- По моей просьбе один из депутатов НХ организовал бесплатное посещение бассейна детям. Я готов возить ребят на купание в бассейне села Новая Брянь. Мы предлагаем бесплатный трансфер до бассейна и бесплатный сеанс на 1 час купания. Выезд будет осуществляться от Дома культуры в поселке Онохой, - пишет в своей группе Дмитрий.

От родителей и опекунов необходимо только привезти своих ребят до места сбора и отправки автобуса. Остальные заботы и доставку детей до бассейна в Новой Бряни он берет на себя.

- Провоз детей полностью беру под свою ответственность, но если найдутся родители, желающие поехать в качестве сопровождающих, то буду только рад, - пишет Дмитрий.

Пока в месяц планируется лишь одна-две поездки в бассейн, но в будущем, возможно их станет больше. Также не исключается вероятность трансфера и из других поселков Заиграевского района.

Фото: правительство Бурятии

Теги
бассейн Дельфин дети

Все новости

В Джидинском районе после капремонта открылась поликлиника
14.02.2025 в 15:52
Детям в Бурятии организуют бесплатный трансфер в бассейн
14.02.2025 в 15:36
Закаменский район Бурятии стал чемпионом по настольному теннису
14.02.2025 в 15:12
В Улан-Удэ нашли трещины в строящемся театре
14.02.2025 в 14:24
В Улан-Удэ состоится Первенство Бурятии по киокусинкай каратэ
14.02.2025 в 14:21
В Монголии живут три Валентина и один Бог любви
14.02.2025 в 13:58
«От его прошлой жизни не осталось ничего»
14.02.2025 в 13:42
Жители Бурятии могут поучаствовать в онлайн-марафоне «Подвиг женщин Победы»
14.02.2025 в 12:49
В Бурятии за взятку задержали еще одного лесника
14.02.2025 в 12:45
Жителей Бурятии просят помочь опознать мужчину с амнезией
14.02.2025 в 12:34
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 февраля

Читайте также
В Джидинском районе после капремонта открылась поликлиника
На модернизацию учреждения было выделено более 61 миллиона рублей
14.02.2025 в 15:52
В Улан-Удэ нашли трещины в строящемся театре
Дальнейшие работы на объекте оказались под вопросом
14.02.2025 в 14:24
В Монголии живут три Валентина и один Бог любви
Такие данные привело статистическое ведомство страны
14.02.2025 в 13:58
«От его прошлой жизни не осталось ничего»
Новосибирский массажист сменил имя, фамилию, продал квартиру и загадочно исчез
14.02.2025 в 13:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru