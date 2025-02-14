Детям в Бурятии организуют бесплатный трансфер в бассейн

У детей из малообеспеченных и многодетных семей из Заиграевского района Бурятии, а также для ребят, находящихся под опекой, появилась возможность добраться до бассейна «Дельфин» в поселке Новая Брянь абсолютно бесплатно. Житель Онохоя и просто человек с добрым сердцем Дмитрий Нечталенко сам предложил возить деток туда и обратно на своем автобусе.

Специально для этого мужчина создал телеграм-канал, в который уже вступило около 100 человек. Жители поселка Онохой очень активно обговаривают условия поездок детей, общаясь в переписке напрямую с организатором трансфера.

- По моей просьбе один из депутатов НХ организовал бесплатное посещение бассейна детям. Я готов возить ребят на купание в бассейне села Новая Брянь. Мы предлагаем бесплатный трансфер до бассейна и бесплатный сеанс на 1 час купания. Выезд будет осуществляться от Дома культуры в поселке Онохой, - пишет в своей группе Дмитрий.

От родителей и опекунов необходимо только привезти своих ребят до места сбора и отправки автобуса. Остальные заботы и доставку детей до бассейна в Новой Бряни он берет на себя.

- Провоз детей полностью беру под свою ответственность, но если найдутся родители, желающие поехать в качестве сопровождающих, то буду только рад, - пишет Дмитрий.

Пока в месяц планируется лишь одна-две поездки в бассейн, но в будущем, возможно их станет больше. Также не исключается вероятность трансфера и из других поселков Заиграевского района.

Фото: правительство Бурятии