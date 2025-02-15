Еще раз о любви

Даба и Надежда Банзаракцаевы вместе девять лет, женаты пять лет. Дабе 30 лет, работает врачом, Надежде 27, она получила специальность преподавателя английского языка, но работает специалистом по связям с общественностью. Их сыну три года.





Алексей и Насогма Кизуб вместе пять лет, но официально зарегистрировали отношения 1,5 года назад. Алексею 36 лет, он работает радиоведущим и диктором. Насогме 41 год, она помогает людям обрести внутреннее равновесие с помощью практик йоги, работы с умом, психикой и энергетикой. Также занимается пчеловодством на небольшой семейной пасеке. В свободное время любит вязать, вышивать и шить.





Если не углубляться в историю возникновения заморского праздника, именуемым Днем Святого Валентина, который окутан легендами и мифами, то посыл этой даты весьма добрый и пронизан духом романтики. Конечно, чтобы признаться в любви своей половинке, не нужна специальная дата. Но когда есть повод – специально отведенный день, почему бы и «нет»? Сильная половина человечества весьма скептично и даже равнодушно относится к празднованию этой даты, но прекрасная половина не прочь воспользоваться романтичным времяпрепровождением. Тем более, что 14 февраля связано с приятными воспоминаниями о школьных и студенческих днях, когда с нетерпением ждали валентинок от тайного поклонника. Мы расспросили несколько улан-удэнских пар о том, есть ли в их жизни место для романтики.Иван и Анна Перепечины вместе шесть лет. Им по 35. Анна работает в сфере спорта, Иван - системным администратором. Анна – девушка очень разносторонняя: занимается плаванием, рисует, изучает ведическую астрологию. Семейная пара любит путешествовать по Бурятии, даже совершили пеший поход на Шумак. А в копилке путешествий у Анны много стран, в том числе пеший трекинг вокруг одного из самого опасного восьмитысячника Аннапурна (8091 метров), который находится в центральной части Непала.- У нас с Иваном очень необычное знакомство. В один зимний вечер мне пришло сообщение в социальной сети: «Привет! Я увидел тебя в общем потоке, вот решил с тобой познакомиться». Я ему ответила, и у нас завязалась небольшая переписка. Потом на следующий день я еще что-то у него спросила, он мне ответил, и так у нас снова завязался письменный диалог. Спустя две недели выяснилось, что это вовсе не он мне начал писать, а его друг, который просто взял его телефон. А по рекомендации нашего общего друга он написал мне даже не догадываясь, что уже есть переписка. Когда я ему ответила, он увидел прошлую переписку и был очень удивлен. После бурной переписки в сети через месяц мы решили встретиться. Изначально я не рассматривала его как мужа или моего парня, просто нравилось переписываться. Но потом общение захватило и через полгода мы уже поженились.- Мы, в первую очередь, лучшие друзья и самые близкие люди друг для друга. У нас очень доверительные отношения, и, конечно, между нами большая любовь.- Почему-то вспомнился закат на острове Нуса-Дуа в Бали, где мы сидели, пили смузи, обнимались и просто радовались жизни.- Разве что вкусным ужином. Это еще один повод порадоваться, что мы есть друг у друга.- Терпения, взаимоуважения, не думать, что всегда все будет гладко. Любить – это постоянно работать над собой, что-то делать для другого, чем-то жертвовать и отдавать. Ну, и любить себя, что немаловажно, с этого все начинается. Иметь общее видение жизни, цель и вместе двигаться к ней.- Думаю, что супруг скорее не романтичный.- Мы познакомились в социальных сетях. Он учился в Чите на врача, а я училась в Иркутске на лингвиста. До первой встречи мы переписывались и созванивались два месяца.- Мы обычная пара, любим спокойный, размеренный образ жизни. Свободное от работы время посвящаем совместному времяпрепровождению.- Пожалуй, один из самых романтичных моментов нашей совместной жизни был в 2017 году. Я уехала на учебу в Германию на год с возможным последующим трудоустройством. Мы очень скучали по друг другу. Не выдержав такого большого расстояния, через два месяца я поехала обратно в Россию к Дабе, а он из Читы, бросив свои семинары и пары в академии, поехал встречать меня в Иркутск. Потом он ещё долго отрабатывал свои «прогулы» на учебе. С тех пор мы решили не разъезжаться надолго и далеко друг от друга. На следующий год Даба поступил в ординатуру в Иркутске, чтобы мы жили вместе.- Мы не отмечаем день влюбленных. Но все же обмениваемся валентинками и пожеланиями. Я нейтрально отношусь к этому празднику, для меня он чуждый.- Настоящая любовь выдержит все расстояния и кризисы. Будьте терпеливыми и понимающими по отношению друг к другу.- Мой муж достаточно романтичный человек. Но больше всего я ценю в нём заботу. Каждый день и на протяжении всей нашей совместной жизни я замечаю милые проявления этой заботы, будь то разогретая с утра для меня машина или сюрпризы на праздники. Для меня это и есть романтика в семейной жизни.- Познакомились в спортивной социальной сети, то есть через общее увлечение бегом. Для фиксации пробежек использовали одно и то же приложение, где обнаружили, что бегаем по одному маршруту - в парке им. С.Н. Орешкова. Сначала общались онлайн, потом решили встретиться лично.- Очень неромантичная и прагматичная пара, если сравнивать с другими, - ответил Алексей.- Мы спокойная и уравновешенная пара, поддерживаем интересы друг друга, во всем находим взаимопонимание, - сказала Насогма.- Так как у каждого из нас это не первые отношения и брак, то мы отказались от многих излишеств в виде свадьбы, например. Предложения красивого тоже не было, хотя меня это, наверное, не красит, просто сходили и расписались вместе с ребёнком в коляске. Романтика, в моём понимании, тоже слегка отличается. Мне намного ценнее проводить время вместе. Романтика - это когда вы, например, едете в самодельном автодоме несколько тысяч километров. Время в дороге и в тесном пространстве - это проверка на прочность, которую мы прошли, - говорит глава семейства.- Мы поехали в путешествие на автодоме, по дороге он сломался. Мы застряли в незнакомом городе на неделю. Жили в машине посреди города, готовили еду, гуляли, обошли весь город вдоль и поперек. Незабываемые впечатления, - вспоминает о романтическом случае Насогма.- Не отмечаем. Как говорит моя супруга, для проявления внимания повод не нужен. А она у меня мудрая. Вообще, это отличный повод для молодых девчонок и мальчишек проявить свои чувства, - считает Алексей Кизуб.- Слушать и слышать друг друга, уметь подстраиваться под партнера. Это обязательно должно быть взаимно, конечно же, - отвечает с пожеланиями всем любви Алексей.- Сразу решить для себя, что вы с этим человеком навсегда и стараться находить точки соприкосновения и взаимопонимание в любых ситуациях, - отметила вторая половина Алексея.- Не назвала бы его романтичным в общепринятом смысле этого слова. Для меня более ценным является ответственность и умение слышать то, что я говорю. Хотя он мне показался очень романтичным, когда на первой встрече в караоке неожиданно и специально исполнил ту песню, которая мне нравилась, - ответила Насогма.- Что за странный вопрос? Все девушки романтичные от природы. Разница лишь в том, дождалась ли каждая из них принца на белом коне или всё ещё ждёт, - с недоумением парировал Алексей.Ретропесню «Музыка нас связала» в наше время смело можно перефразировать на «Социальные сети нас связали», так как именно в них очень часто ищут и находят в наших реалиях свою любовь. Поэтому одиноким и желающим найти ту самую свою половину стоит задуматься, может вы не там ищете?Фото: предоставлены героями публикации