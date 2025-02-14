В Джидинском районе после капремонта открылась поликлиника

Накануне в Джидинском районе в селе Петропавловка после капремонта открылась поликлиника. В открытии поликлиники Петропавловской ЦРБ принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов.

В рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» было выделено более 61 млн рублей. Ранее в здании 1974 года постройки осуществлялся только косметический ремонт.

В ходе капитального ремонта здания подрядчик заменил кровлю, системы водоснабжения и канализации, отопления, электроосвещения, а также охранной и пожарной сигнализации. Также строители полностью обновили внутренний интерьер здания.





- В рамках этого проекта мы в Джидинском районе построили два ФАПа, две амбулатории, сделали ремонт поликлиники на сумму более 60 млн рублей, в район поставлено 14 санитарных машин. Идет обновление, идет модернизация, но главное все-таки, чтобы люди были здоровы, а здоровье в ваших руках. Оно не в стенах, не в оборудовании, оно – в ваших руках, глазах, душе врача. Поэтому я желаю вам душевных сил, заряда лечить людей. Компетенций у вас хватает, работа непростая, поэтому желаю, чтобы всегда было хорошее настроение, позитив, добро, тогда пациенты будут здоровы, а вся наша республика сильнее, - поздравил медицинских работников глава Бурятии.

Мощность поликлиники составляет 120 посещений в смену. Прием ведут: ЛОР, хирург, офтальмолог, кардиолог, физиотерапевт, четыре участковых терапевта, врач дневного стационара, дерматовенеролог, врач спортивной медицины, акушер-гинеколог, онколог, эндокринолог, фтизиатр, невролог, медицинский психолог, врач УЗИ диагностики.



- После ремонта поликлиника стала такой просторной, красивой, открытой. Приемный покой для жителей сделали удобным. Кроме того, благодаря программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» организовали рентген-кабинет. Это очень удобно для оказания оперативной помощи жителям, - сказал главный врач ЦРБ Вячеслав Цыденов.

Помимо рентген кабинета в учреждении оснащены кабинеты: функциональной диагностики, медицинской профилактики, УЗИ, прививочный, смотровой, процедурный, физиокабинет, ФГДС, ЛФК, неотложной медицинской помощи, также колл-центр и регистратура.

Оборудованы зона комфортного ожидания пациентов и новый гардероб для пациентов. Внутри поликлиники находится розничная аптека и аптека для льготных категорий населения.

Фото: правительство Бурятии