Полицейский из Бурятии получил звание почетного донора России

14 жителей Республики Бурятия получили звание Почетного донора России. Среди награжденных был и сотрудник Управления ГИБДД региона майор полиции Денис Унтанов, сдавший кровь более 40 раз.

В торжественной обстановке на станции переливания крови всех почетных доноров поздравили с присвоением звания, вручили нагрудные знаки, удостоверения и благодарственные письма за добровольное донорство крови и ее компонентов.

- Нельзя оставаться в стороне, когда решается вопрос жизни и смерти. В экстренных ситуациях именно переливание крови может спасти жизнь человеку, а по долгу службы я, как никто другой, понимаю важность добровольного донорства, - отметил награжденный полицейский.

Фото: МВД РБ