Общество 14.02.2025 в 16:02

Полицейский из Бурятии получил звание почетного донора России

Правоохранителю вручили удостоверение и нагрудный знак
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Текст: Елена Кокорина
Полицейский из Бурятии получил звание почетного донора России

14 жителей Республики Бурятия получили звание Почетного донора России. Среди награжденных был и сотрудник Управления ГИБДД региона майор полиции Денис Унтанов, сдавший кровь более 40 раз.

В торжественной обстановке на станции переливания крови всех почетных доноров поздравили с присвоением звания, вручили нагрудные знаки, удостоверения и благодарственные письма за добровольное донорство крови и ее компонентов.

- Нельзя оставаться в стороне, когда решается вопрос жизни и смерти. В экстренных ситуациях именно переливание крови может спасти жизнь человеку, а по долгу службы я, как никто другой, понимаю важность добровольного донорства, - отметил награжденный полицейский.

Фото: МВД РБ

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