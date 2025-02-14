Волонтеры из Кижингинского района помогают фронту

Сотрудники отдела соцзащиты Кижинги активно участвуют в поддержке военнослужащих – участников СВО, занимаясь плетением маскировочных сетей. Важная общественная инициатива была начата «серебряными волонтерами».

- Каждая маленькая помощь может значительно облегчить работу волонтёров и повысить эффективность их усилий. Поэтому отделом начата работа по привлечению разных групп людей, включая молодежь, многодетные семьи, к данному мероприятию, - рассказывает начальник отдела социальной защиты по Кижингинскому району Лариса Алексеева.

Фото: минсоцзащиты Бурятии