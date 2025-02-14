Жители Кабанского района Бурятии жалуются на отсутствие транспорта

Жители двух населенных пунктов в Кабанском районе Бурятии жалуются на плохую работу транспорта. Свое недовольство они выразили в соцсетях.

«У нас жителей Кабанского района - ст. Посольская и Большая Речка - с маршрутными перевозками в районный центр - село Кабанск. Водитель отказывается перевозить людей в будние дни мотивируя тем, что мало ездит народа и выручки нет у него. На такси не наездишься. Нашу проблему не могут решить ни глава местной администрации, ни глава районной», - пишут люди.

Недавно со схожей проблемой столкнулись жители Прибайкальского района. Они жаловались на автобусы, курсирующие из посёлка Татаурово до Улан-Удэ. Сельчане заявляли, что в выходные, особенно по субботам, они курсируют через два часа.





Фото: "Номер один"