Эксперты в области туризма из Бурятии принимают участие в форуме «Путешествуй» на Камчатке

Форум устойчивого развития туризма «Путешествуй» представил ряд площадок, направленных на развитие отраслевого туризма и туризма на федеральном уровне.Участие в мероприятии приняли руководители федеральных органов исполнительной власти, представители общественных организаций и федеральных институтов развития, инвесторы со всего Дальневосточного федерального округа и 30 регионов России, в том числе из Республики Бурятия.Участники форума смогли послушать выступления ведущих экспертов в области туриндустрии, таких как Игорь Булыгин, автор идеи создания и развития индустрии туристских троп России, Ольга Курилова, руководитель представительства АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в ДФО, Иван Корнеев, телеведущий, федеральный канал для туристов и путешественников «Поехали!», Галина Гомилевская, директор Международного института окружающей среды и туризма Владивостокского государственного университета, Богдан Булычев, профессиональный путешественник, исследователь, руководитель Центра экспедиционной деятельности «Про путешествия» и других.Одной из ключевых тем форума стала сессия о том, как в преддверии 80 лет Великой Победы сделать исторические знания более доступными для гостей и жителей Дальнего Востока.Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на сессии поделился, что особое внимание в текущем году уделят высадке Курильского десанта. Одной из точек, посвященной этой операции, станет Петропавловск-Камчатский, откуда выходил десант. Этому событию также посветят большую экспозицию в будущем музее полуострова.«Курильский десант – это не только точка сражения, а весь его путь. Для Камчатки Курильский десант имеет особо родное значение, поскольку огромное количество наших жителей приняли участие в нем», – отметил губернатор.На примере этого события эксперты обсудили, какая современная инфраструктура нужна местам подвига и славы, чтобы обеспечить их сохранность и доступность, как интегрировать дальневосточную тематику в контекст патриотического воспитания школьников и молодежи, какие маршруты можно рекомендовать туроператорам.Отметим, что в Бурятии мероприятия, посвященные 80-летию Победы уже стартовали, также в регионе разработан пилотный проект по бесшовному патриотическому воспитанию «С чего начинается Родина».Он объединяет в себе лучшие практики по воспитательной работе для разных возрастов и в дальнейшем проект планируется масштабировать в других регионах.– Один из ключевых инструментов реализации проекта – единый календарный план, который будет включать все праздники и памятные даты. Он станет основой для планирования своей деятельности представителями разных сфер, в том числе и туризма. Например, работники музеев, туроператоры будут видеть, какие мероприятия проводятся, куда можно сводить и детей, и взрослых. Созданный портал будет содержать календарь событий, а также «библиотеку лучших практик». На сайте будут аккумулироваться все созданные информационные, методические, наглядные материалы, – сказала Ирина Доржиева, замруководителя Администрации Главы и Правительства РБ.Форум устойчивого развития туризма – традиционное всероссийское деловое мероприятие, которое проводится на Камчатке в дни зимнего фестиваля «Берингия». Мероприятие организовано по инициативе Правительства Камчатского края при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента России в ДФО, Минвостокразвития России, Фонда Росконгресс и Торгово-промышленной палаты Камчатского края. Форум – ключевая площадка для обсуждения широкого спектра вопросов экологического, приключенческого и зимнего туризма в контексте федеральной повестки развития отрасли. Он проходит ежегодно с 2020 года, а с 2024 года – под брендом Международного туристического форума «Путешествуй!».