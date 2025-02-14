Попавшая под колеса 4-летняя девочка вышла из реанимации

В минздраве Бурятии рассказали о состоянии сразу нескольких детей, попавших за последние дни в ДТП. В частности, 4-летняя девочка, скатившаяся на ватрушке под колеса УАЗика в Ошурково была сегодня переведена из реанимации в отделение травматологии.

- Сегодня была на обходе в «ДРКБ». Посетили с главным врачом отделение реанимации, отделение травматологии и ортопедии. Рада была видеть улучшение состояния пострадавших детей. На данный момент ребенок, пострадавший при катании на ватрушке в поселке Ошурково, столкнувшийся с автомобилем УАЗ - переведен в отделение травматологии из отделения реанимации, - сообщила Евгения Лудупова в своем телеграм-канале.

Министр здравоохранения добавила, что дети, пострадавшие вчера вечером в ДТП около ТРЦ «Мëд», были осмотрены врачами и отпущены домой на амбулаторное лечение. А 16-летний парень, пострадавший при столкновении с автомобилем КАМАЗ, находится сейчас в отделении травматологии и ортопедии в состоянии средней степени тяжести.

На данный момент в отделении травматологии ДРКБ находятся 6 детей, пострадавших в ДТП.

- С 1 января и по сегодняшний день в приемно-диагностическое отделение детской больницы обратилось 40 детей. Врачи отмечают, что в этом году увеличилось число обращений детей, пострадавших в ДТП. Из 40 обратившихся – 13 детей госпитализированы. Из них пятеро находятся в тяжелом состоянии в реанимации, 8 детей в отделение травматологии и ортопедии в состоянии средней степени тяжести. Из 13 пострадавших – 6 являются пешеходами, 5 детей находились в качестве пассажиров и двое пострадали при катании на ватрушках, - добавила Лудупова.

Фото: loon.site