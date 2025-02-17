Общество 17.02.2025 в 09:01

Ледовый городок в центре Улан-Удэ стал угрожать безопасности граждан

Из-за потепления он начал таять
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Текст: Елена Кокорина
Ледовый городок в центре Улан-Удэ стал угрожать безопасности граждан

Сегодня на площади Советов в Улан-Удэ начнут разбирать ледовый городок. Такое решение приняли чиновники в связи с потеплением, которое стало усложнять дальнейшее содержание ледовых фигур и горки. Все это стало небезопасно для горожан.

Первым делом Горсвет уберет световые иллюминации, затем начнется демонтаж ледовых фигур. Все конструкции, иллюминацию, как и в прошлые годы, КБУ, Горсвет будут хранить у себя до нового года.

Работы по демонтажу городка планируют завершить до конца этой недели.

Горожан просят вас быть предельно осторожными при посещении площади Советов во время демонтажа новогоднего городка.

Фото: мэрия города

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