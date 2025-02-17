Жителей Улан-Удэ снова ждут отключения

- ул. Жердева 3в, ул. Жердева 16, ул. Жердева 12, ул. Жердева 10в/1, 10в/2, ул. Жердева 10а.

Отключения электричества, тепла и воды затронут сегодня множество домов в Улан-Удэ. Как сообщили в мэрии, они связаны с ремонтными работами.с 10:00 до 16:00- ул. Ключевская 80-100, ул. Ключевская 142.- ул. Добрынина 1-35, ул. Приозёрная 1-31, ул. Тихомирская 1-30, ул. Княжеская 1-55, ул. Современников 1-54, ул. Начальная 1-37- ул. Рогозинского 1-63, ул. Казачья 1-52, ул. Кипрейная 1-60, ул. Баярская, ул. Богатырская, ул. Императорская, ул. Нижняя Тулунжас 9:00 до 17:00- ул. Самбуева 2-28, ул. Левитана 34-42, ул. Челюскина 12-43, ул. Заовражная 45б-99с 10:00 до 14:00- ул. Желябова 1-7, ул. Омская 1-52, ул. Стекольная 1-20, школа интернат №2 по ул. Хрустальная 1а, ул. Новостройка 1-37, ул. Новгородская 2, 6с 13:00 до 15:00- ТЦ «Столичный» по ул. Ленина 44, ул. Ленина 42, 42/1, 42/2, кафе «Венеция»отключатпо следующим адресам- ул. Кольцова 1а, пер. Залесный 18, 20, ул. Денисова 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 13/5, 15, 19, 21, 23, 24, ул. Пищевая 5, 9, 10б, 19, 19а, 21, 23, 23/1, 31, 31а, 33, 34, 35, 36, 40.отключатпо следующим адресам:- ул. Чкалова 13