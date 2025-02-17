Общество 17.02.2025 в 09:49

Китайцы построят в Монголию новую железную дорогу

Китай продолжает вкладывать огромные инвестиции в монгольскую дорожную инфраструктуру
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Текст: Иван Иванов
Китайцы построят в Монголию новую железную дорогу
Фото: freepik.com
Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ выступил с заявлением, в котором отметил, что правительство Монголии и правительство Китайской Народной Республики подписали соглашение о строительстве трансграничной железной дороги Гашуунсухайт-Ганцмод, которое является первым в списке из 14 мегапроектов правительства страны. Об этом сообщает агентство «Монцамэ».

«Этот проект обсуждался с 2004 года, и после боле чем 60 раундов переговоров за последние 17 лет, начиная с 2008 года, были приняты три рекомендации Совета национальной безопасности Монголии, шесть постановлений Великого Государственного Хурала и 45 постановлений правительства, и сегодня, мы наконец, закрепили наше решение путем подписания этого соглашения», - отметил премьер-министр.

Глава правительства Монголии также подчеркнул, что трансграничная железная дорога Гашуунсухайт-Ганцмод является вторым железнодорожным сообщением между Монголией и Китайской Народной Республикой после железных дорог Замын-Ууд и Эрлянь, построенных в соответствии с Межправительственным соглашением 1955 года.

«В этом смысле это историческое событие. С вводом в эксплуатацию этой железной дороги пропускная способность пограничных пунктов пропуска Монголии удвоится, а экспорт угля достигнет 165 млн тонн со среднего показателя в 83 млн тонн в год, а доходы от продажи угля увеличатся на 1,5 млрд долларов США в год», - отметил премьер-министр Монголии.

Ранее планировалось, что строительство новых железных дорог в Монголии осуществит ОАО «РЖД», которое традиционно активно взаимодействует с железнодорожниками Монголии. Однако китайская сторона, видимо, предложила более выгодные условия сотрудничества и самое главное - более короткие сроки реализации проекта.
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