Общество 17.02.2025 в 10:43

В Улан-Удэ советскую телефонную будку приспособили для туризма

В ней можно будет послушать аудиоролики об истории города
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Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ советскую телефонную будку приспособили для туризма
Фото: архив «Номер один»
В столице Бурятии совместно с ВЭБ.РФ реализуется вторая часть патриотического проекта «Сайнуу». В ее рамках в центре Улан-Удэ возле Музея истории Бурятии им. Хангалова установят телефонную будку времен СССР.

Конечно, ее вид будет отличаться от прежнего. Будка подвергнется ребрендингу и станет ярким, привлекательным арт-объектом. В ней каждый желающий сможет послушать аудиоистории о городе, воспоминания улан-удэнцев. Таких историй будет 137. 97 из них уже знакомы, потому что они появились раньше - при реализации в Улан-Удэ первого проекта с участием ВЭБ.РФ. К ним добавлены еще 40 от Национального музея республики и театра «Байкал».

В будке будет находиться специальный справочник, в котором можно выбрать историю для прослушивания. Часть историй записана, кстати, на бурятском языке. Каждая история имеет код, после его набора слушатель услышит выбранное. Ранее телефонная будка хранилась в Музее истории Бурятии. Когда будет построено новое здание Нацмузея, будку перенесут и установят возле него. Возможно, со временем подобных будок станет больше. Открытие будки намечено на 21 февраля в 11 часов.

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