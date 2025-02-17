Компаниям в Бурятии компенсируют расходы на рабочие места для инвалидов

С 2025 года Социальный фонд Бурятии будет компенсировать работодателям республики расходы на создание и оборудование рабочих мест для людей с инвалидностью.

Субсидиями компенсируются расходы на оснащение рабочих мест для инвалидов первой и второй групп и ветеранов боевых действий с любой группой инвалидности. Размер компенсаций - до 200 тыс. рублей на одно рабочее место.

- Цель субсидирования работодателей - повышение их заинтересованности в трудоустройстве людей, имеющих ограничения по здоровью. Оно проводится в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости», входящего в национальный проект «Кадры», - отметил управляющий отделением СФР по Республике Бурятия Климентий Шомоев.

Работодателям компенсируются расходы на закупку основного и вспомогательного оборудования, технических приспособлений, рабочей и специальной мебели, на их монтаж и установку.

Основное условие получения компенсации - занятость инвалида на срок не меньше 9 месяцев, что должно быть зафиксировано в трудовом договоре с ним.

- Заявление о предоставлении субсидии работодатель должен направить в республиканское агентство занятости населения в течение 3 месяцев с даты подписания трудового договора с инвалидом. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие расходы, - пояснили в Социальном фонде Бурятии.

Агентство в течение 15 рабочих дней рассматривает предоставленные документы. Если все условия правил предоставления субсидий выполнены, агентство передает документы в отделение СФР по Бурятии. При отсутствии замечаний Отделение включает работодателя в реестр на выделение компенсации и в течение 10 рабочих дней переводит ему средства.

По всем вопросам, связанным с предоставлением субсидий, можно уточнить в контакт-центре отделения СФР по РБ по тел.: 8(3012)37-10-20, 8(3012)28-78-45.

Фото: loon.site