Общество 17.02.2025 в 11:08

Четыре дня в Улан-Удэ будут отключать электричество

Виной всему проводимые плановые работы
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Текст: Елена Кокорина
Четыре дня в Улан-Удэ будут отключать электричество

Улан-удэнцев ждут очередные плановые отключения электричества на протяжении четырех дней. Они коснутся жителей сразу 10 улиц города и ожидаются с 17 по 20 февраля.

Объявление разместили в группе Администрации Советского района Улан-Удэ, сообщив, что отключения связаны с проведением плановых работ.

Итак, 17 февраля отключение электроэнергии планируется с 13:00 до 15:00 по ул. Ленина 44, 42, 42/1, 42/2, 32А

18 февраля с 10:00 до 17:00 по ул. Серова 2, ул. Сиреневая 1-29, ул. Монтажная 1-18, ул. Березовая 1а, бА, а с 10:00 до 16:00 по ул. Ленина 28, 29, 31, 33, 35, 356, ул. Каландарашвили 18, 20, 21, 23, 25, ул. Советская 28, ул. Смолина 16-22, 27-37, ул. Кирова 23а, 236

19 февраля, с 10:00 до 16:00 отключение электроэнергии пройдет в ДНТ «Дружба», а 20 февраля с 10:00 до 16:00 – по ул. Окинская 17-81.

Фото: loon.site

 

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