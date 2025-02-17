Общество 17.02.2025 в 11:26

Власти Бурятии расскажут об успехах и проблемах последних лет

В Улан-Удэ пройдет открытое освещение правительства Бурятии
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Текст: Петр Санжиев
Власти Бурятии расскажут об успехах и проблемах последних лет

Чиновники республики публично подведут итоги реализации в регионе завершившихся нацпроектов от 2019 года. Масштабное мероприятие пройдет в улан-удэнском ФСК 12 марта.

Все, кто пожелает, судя по всему, не смогут попасть на него. Из-за ограниченности посадочных мест, на участие в собрании надо будет предварительно записаться.

Заявки рассматривают общественные советы при министерствах, совет ветеранов, совет женщин и другие структуры. Приглашены делегаты от каждого района региона. Предполагается проведение заседаний по 12 блокам - поддержка участников спецоперации, образование, семья и дети, сельское хозяйство, бизнес и новые вызовы, будущее Улан-Удэ и другие.

Как отмечает Ирина Доржиева, замруководителя администрации главы и правительства Бурятии, открытое совещание направлено на развитие обратной связи с жителями республики. По ее словам, на мероприятии будет вестись онлайн-трансляция. Люди смогут предложить свои интересные идеи и мысли. Порядок того, как граждане смогут это сделать, сообщат позднее.

 

Фото: Номер один

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