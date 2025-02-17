Общество 17.02.2025 в 11:40

В Бурятии простятся с бойцом, погибшим на СВО

За проявленную стойкость и самоотверженность Виктор награжден Орденом Мужества посмертно
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии простятся с бойцом, погибшим на СВО

В Бурятии простятся с бойцом, погибшим на СВО. За проявленную стойкость и самоотверженность Виктор награжден Орденом Мужества посмертно, сообщает администрация Иволгинского района.

Виктор родился 3 декабря 1985 года в селе Усть-Дунгуй Кяхтинского района, в многодетной семье Светланы Анатольевны. Был старшим ребенком в семье.

С 1991 по 1999 год Виктор Александрович учился в Усть-Дунгуйской школе. С 2005 по 2023 гг. Виктор работал строителем широкого профиля в г. Улан-Удэ. В 2011 году создал семью и переехал жить в село Кокорино.

18 января 2024 года Виктор Александрович подписал контракт с Вооруженными силами РФ. Погиб 9 апреля 2024 года в бою, выполняя боевое задание, верный военной присяге, проявив стойкость и мужество.

У Виктора Александровича остались любящая жена Лидия, трое детей, мама и сёстры. Был честным, трудолюбивым и жизнерадостным.

За проявленную стойкость и самоотверженность Виктор награжден Орденом Мужества (посмертно)

Прощание состоится 18 февраля в 14:00 по адресу: Иволгинский район, с. Кокорино, ул.Карла-Маркса д.45.

 

Фото: администрация Иволгинского района

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