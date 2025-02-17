Общество 17.02.2025 в 11:54

Водитель тягача из Бурятии нахватал 25 штрафов на федеральных дорогах

Взыскивать их пришлось принудительно
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Текст: Елена Кокорина
Водитель тягача из Бурятии нахватал 25 штрафов на федеральных дорогах

В Бурятии с водителя грузового тягача пришлось взыскивать разом 25 штрафов. Мужчина не хотел добровольно расставаться с 125 тыс. рублей, поэтому на его счета приставам республики пришлось наложить арест.

Мужчину признали виновным в том, что он разъезжал по федеральным автомобильным дорогам общего пользования на 12-тонном авто без внесения платы за причиняемый вред.

- Из-за того, что оплачивать долги в установленные законом сроки он не стал, дело было направлено в службу судебных приставов Бурятии для принудительного взыскания. В соответствии с исполнительными документами автовладелец должен был выплатить 125 тысяч рублей. Проверив имущественное положение должника пристав установил несколько расчетных счетов в банках и наложил на них арест. Денежные средства, достаточные для погашения штрафов в полном объеме списали. На сегодняшний день общая сумма задолженности перечислена на счет взыскателя, - рассказали в УФССП по РБ.

Фото: loon.site

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