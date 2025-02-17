В Бурятии изменили условия оплаты электроэнергии

С 1 января 2025 года в республике установлены новые диапазоны объемов потребления электроэнергии и цена киловатт-часа, которая соответствует разным диапазонам.

Первый диапазон охватил подавляющее количество жителей республики - до 3900 киловатт-часа в месяц, включительно (цена обычная, 3,77 рублей за киловатт-час). Второй - от этого рубежа до 6000 киловатт-часа в месяц (цена 3,81). Третий - более 6000 (цена 7,96).

Учитывая, что многие дома в регионе будут переводиться сейчас на электроотопление, для таких домохозяйств введен повышающий коэффициент 1,8.

У них первый диапазон определен в размере до 7200 киловатт-часа в месяц. Второй стал от этого рубежа до 10800 киловатт-часа в месяц. Третий - более 10800 киловатт-часа в месяц.

Но граждане, претендующие на повышающий коэффициент должны будут доказать, что электричество идет именно на электроотопление, а не на иные цели.

Уже установлено, что надо будет подать заявление, собрать пакет документов и подать на рассмотрение.





На фото: Владимир Кружихин

Как отметил Владимир Кружихин, первый замминистра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии, дифтариф позволит перевести домохозяйства с аномально высоким потреблением электроэнергии на повышенную оплату.

Аномально высокое электропотребление чаще всего говорит о том, что в доме, квартире идет бизнес по майнингу криптовалют или какой-то иной бизнес, производство.

Власти заверили, что скорректированные границы дифференцированных тарифов не приведут для большинства жителей региона к росту привычных расходов на оплату электричества.

Фото: Номер один