Золотой крестик толкнул улан-удэнку на преступление

Уборщица сауны в Улан-Удэ похитила золотую цепочку, оставленную одной из посетительниц. Дорогое ювелирное изделие, стоимостью 100 тысяч она сбыла всего за 30 и тут же их потратила.

7 февраля в полицию Железнодорожного района обратилась хозяйка потерянной цепочки.

- 53-летняя улан-удэнка рассказала, что накануне забыла в парной сауны золотую цепочку с крестиком стоимостью 100 тысяч рублей. Наутро, обнаружив пропажу, она туда вернулась, однако украшения не нашла, - рассказали в МВД.

Позднее полицейские установили причастность к краже 55-летней уборщицы заведения. Женщина, убираясь, увидела цепочку и забрала себе. В тот же день она сбыла ее, а вырученные 30 тысяч рублей потратила на личные нужды.

Следователь возбудил уголовное дело. Сейчас решается вопрос об изъятии украшения из залоговой точки.

Фото: loon.site