Общество 17.02.2025 в 12:33

Монголия и Китай договорились укреплять трехстороннее сотрудничество с Россией

Речь идет, прежде всего, об инфраструктурных проектах
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Текст: Чингис Шоноев
Монголия и Китай договорились укреплять трехстороннее сотрудничество с Россией
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Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ на встрече с премьером государственного совета Китая Ли Цяном договорился укреплять трехстороннее сотрудничество с Россией. Об этом сообщила пресс-служба монгольского правительства по итогам визита его главы в Харбин.

«В Харбине прошла пятая встреча глав правительств Монголии и Китая, которые договорились укреплять трехстороннее сотрудничество с Россией. Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ завершает свой визит в Китай 15 февраля», – сообщил пресс-центр монгольского кабмина.

Его руководитель в последний раз участвовал в трехсторонней встрече премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и премьером Госсовета КНР Ли Цяном на полях заседания ШОС в октябре 2024 года. Тогда Монголия согласовала 33 проекта экономического коридора из РФ в КНР и Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ выразил готовность активно продвигать строительство этого коридора путем координации программы «Степной путь» с проектами Евразийского экономического союза и Китая «Пояс и путь».

«Первым в списке идет строительство новой железной дороги между крупнейшими КПП «Алтанбулаг» на границе с РФ и «Замын-Ууд» у китайской границы. Оно станет очень важной отправной точкой для создания экономического коридора трех стран», - сказал премьер-министр Монголии.

Также он выразил готовность активно продвигать строительство этого коридора путем координации программы Монголии «Степной путь» с проектами Евразийского экономического союза и Китая «Пояс и путь».

Формат «тройки» Россия - Монголия - Китай появился 11 сентября 2014 года в Душанбе, когда на полях заседания Совета глав государств ШОС по инициативе монгольской стороны состоялась первая трехсторонняя встреча лидеров Российской Федерации, КНР и Монголии. Тогда главы трех государств сошлись во мнении, что развитие сотрудничества в таком формате имеет большой потенциал и отвечает интересам народов трех стран.

Была достигнута договоренность о проведении саммитов на регулярной основе, в том числе с использованием площадок международных и региональных мероприятий. Интерес представляет развитие взаимодействия в сферах сельского хозяйства, промышленности и оборудования, медицины, строительства, логистики, образования, подготовки кадров и других направлениях. Также важной темой двусторонних контактов остается экология.
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