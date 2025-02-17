Общество 17.02.2025 в 12:56

В Бурятии готовят шаг, который повысит цену электричества

Это будет регуляторное соглашение с энергетиками
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Текст: Петр Санжиев
В Бурятии готовят шаг, который повысит цену электричества
Фото: архив «Номер один»
Власти Бурятии работают над документом, который позволит энергетикам продавать электроэнергию потребителям по повышенной цене, а полученные средства направлять на развитие электроинфраструктуры. При нынешних тарифах энергетики жалуются на нехватку денег, из-за чего у них нет возможности развернуть в полную силу программу повышения надежности электросетевого комплекса.

Какой окажется «сверхнормативная» наценка сейчас неясно. Власти республики пока стоят на том, чтобы она была, возможно, трехпроцентной.

«У «Бурятэнерго» желание больше. Там и накопленные кредиты, и льготное техприсоединение, и сама программа повышения надежности, если все суммировать, то получается гораздо выше», - отмечают в правительстве Бурятии.

До мая «Бурятэнерго» должно подать свои окончательные предложения. Власти их обсудят, а затем согласованный вариант будет направлен в Москву, в ФАС России. Если все пойдет без проблем, то первую «сверхнормативную» наценку стоимости киловатт-часа электричества в республике все увидят со второй половины будущего года.

По словам руководителя Республиканской службы по тарифам Бориса Хмелева, на регуляторные соглашения с энергетиками планируется перевести около 80 регионов страны. 22 региона уже перешли: 18 - на пятилетние соглашения и 4 региона - на десятилетние.

Наша республика планирует заключить пятилетнее, минимально допустимое по закону. Но «Бурятэнерго» предлагает на 10 лет. Несколько процентов здесь, несколько процентов там, в итоге Бурятия и набирает уровень инфляции, который на фоне многих иных регионов просто удивляет.
Теги
энергетика

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