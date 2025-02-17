Общество 17.02.2025 в 12:56
В Бурятии готовят шаг, который повысит цену электричества
Это будет регуляторное соглашение с энергетиками
Текст: Петр Санжиев
Власти Бурятии работают над документом, который позволит энергетикам продавать электроэнергию потребителям по повышенной цене, а полученные средства направлять на развитие электроинфраструктуры. При нынешних тарифах энергетики жалуются на нехватку денег, из-за чего у них нет возможности развернуть в полную силу программу повышения надежности электросетевого комплекса.
Какой окажется «сверхнормативная» наценка сейчас неясно. Власти республики пока стоят на том, чтобы она была, возможно, трехпроцентной.
«У «Бурятэнерго» желание больше. Там и накопленные кредиты, и льготное техприсоединение, и сама программа повышения надежности, если все суммировать, то получается гораздо выше», - отмечают в правительстве Бурятии.
До мая «Бурятэнерго» должно подать свои окончательные предложения. Власти их обсудят, а затем согласованный вариант будет направлен в Москву, в ФАС России. Если все пойдет без проблем, то первую «сверхнормативную» наценку стоимости киловатт-часа электричества в республике все увидят со второй половины будущего года.
По словам руководителя Республиканской службы по тарифам Бориса Хмелева, на регуляторные соглашения с энергетиками планируется перевести около 80 регионов страны. 22 региона уже перешли: 18 - на пятилетние соглашения и 4 региона - на десятилетние.
Наша республика планирует заключить пятилетнее, минимально допустимое по закону. Но «Бурятэнерго» предлагает на 10 лет. Несколько процентов здесь, несколько процентов там, в итоге Бурятия и набирает уровень инфляции, который на фоне многих иных регионов просто удивляет.
Какой окажется «сверхнормативная» наценка сейчас неясно. Власти республики пока стоят на том, чтобы она была, возможно, трехпроцентной.
«У «Бурятэнерго» желание больше. Там и накопленные кредиты, и льготное техприсоединение, и сама программа повышения надежности, если все суммировать, то получается гораздо выше», - отмечают в правительстве Бурятии.
До мая «Бурятэнерго» должно подать свои окончательные предложения. Власти их обсудят, а затем согласованный вариант будет направлен в Москву, в ФАС России. Если все пойдет без проблем, то первую «сверхнормативную» наценку стоимости киловатт-часа электричества в республике все увидят со второй половины будущего года.
По словам руководителя Республиканской службы по тарифам Бориса Хмелева, на регуляторные соглашения с энергетиками планируется перевести около 80 регионов страны. 22 региона уже перешли: 18 - на пятилетние соглашения и 4 региона - на десятилетние.
Наша республика планирует заключить пятилетнее, минимально допустимое по закону. Но «Бурятэнерго» предлагает на 10 лет. Несколько процентов здесь, несколько процентов там, в итоге Бурятия и набирает уровень инфляции, который на фоне многих иных регионов просто удивляет.
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