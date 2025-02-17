Общество 17.02.2025 в 13:14

Гусиноозерский городской суд освободил от наказания врача-реаниматолога Алдара Цыденова

Мужчина ранее был признан виновным в деле о Захаре Котенко и получил 4 года лишения свободы
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Текст: Служба информации "Номер один"
Гусиноозерский городской суд освободил от наказания врача-реаниматолога Алдара Цыденова

В России начался процесс освобождения врачей, осужденных за гибель пациентов, от отбытия наказания, сообщает «Лента.ру». Речь идет о приговорах, вынесенных по статье 238 УК («Выполнение работ или оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности»).

17 декабря 2024 года Госдума по инициативе депутата Бадмы Башанкаева дополнила эту статью примечанием, которое, по замыслу его авторов, освободит врачей от уголовного преследования: «Действие настоящей статьи не распространяется на медицинских работников при оказании ими медицинской помощи».

В пятницу, 14 февраля, Черновской суд Читы удовлетворил ходатайство защиты и освободил от наказания анестезиолога-реаниматолога Игоря Григорьева, осужденного на 2,5 года лишения свободы.

- В ходе рассмотрения ходатайства деяния врача переквалифицированы со статьи 238 на статью 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») и назначено наказание в виде 2,5 года ограничения свободы. Осужденный освобожден из-под стражи немедленно после оглашения приговора, - рассказали в суде, добавив, что у него истек срок давности. При этом формально судимость у врача остается. Также суд снял с него запрет на медицинскую деятельность.

Гусиноозерский суд республики Бурятия по тем же основаниям принял решение освободить от наказания анестезиолога-реаниматолога Алдара Цыденова, осужденного за гибель Захара Котенко.

Напомним, в январе 2019 года четырехмесячного Захара Котенко госпитализировали в больницу с бронхитом. В больнице малыш впал в кому, а спустя еще полгода скончался.

Летом 2022 года врач-реаниматолог Алдар Цыденов был признан виновным. Мужчина получил четыре года лишения свободы. Он был обвинен по статье по п. б ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

- В решении суда указано, что «внесенные в статью 238 УК РФ изменения улучшают положение осужденного и подлежат применению». Иначе говоря, в данном случае закон имеет обратную силу, поэтому доктор будет освобожден от наказания сразу после вступления решения в законную силу, - пишет «Лента.ру».

Вместе с тем, единой практики и единого мнения в судах до сих пор нет, и решения выносятся разные.

Пока ни одно из решений, кроме освобождения доктора Григорьева, в законную силу не вступило.

 

Фото: Номер один

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