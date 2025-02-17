В Бурятии на льду Байкала сделают снежно-ледяную открытку

Возле села Максимиха в Баргузинском районе пройдет традиционная массовая акция «Снежная открытка» (возрастное ограничение 6+). С помощью лопат, метел и леек с водой на льду Байкала создадут изображение лотоса.

Акция становится популярнее с каждым годом. В первой акции, в 2022 году, участвовало около 50 человек. А в прошлом году собралось уже 1500 человек. Нынче площадь «открытки» будет 1600 квадратных метров, что в два раза больше, чем год назад. Участников на акции ожидается тоже больше. Весь нужный инструмент уже подготовлен организаторами.

В рамках акции пройдут конкурсы и будет обустроен ледовый городок. Гости мероприятия смогут прокатиться на снегоходах и на санях. Для тех, кто проголодается, будут приготовлены горячие буузы. Мероприятие обещает быть интересным.

Примечательно, что акцию почему-то не спешат подхватить в других местах на Байкале. Министерство туризма Бурятии призывает активных людей не оставаться в стороне от развития зимнего событийного туризма.

Данная традиционная акция возле села Максимихи уже включена в Каталог событийных мероприятий в Бурятии и побеждает в конкурсах.

Возрастное ограничение 6+

Фото: Номер один