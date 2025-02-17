Синоптики Бурятии рассказали о погоде на неделю

На предстоящей неделе погоду в Бурятии определит антициклон. Как сообщают в Гидрометцентре, под его влиянием ожидается преимущественно без осадков погода. 18-19 февраля по южной половине республики местами пройдет небольшой снег. Ветер ночью слабый, днем до 6-12 м/с.Ночами прогнозируется морозная погода, а днем - с большим суточным ходом температуры.Погода изменится только с начала следующей недели. 24 февраля ожидается смещение циклона с запада, ухудшение погоды, небольшой, местами умеренный снег, днем порывистый северо-западный ветер. Температурный фон при этом повысится на 4-9 градусов.