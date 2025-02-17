Общество 17.02.2025 в 14:05
Молодые IT-специалисты Бурятии могут заявить о себе на всероссийском форуме
Лучшие проекты отметят премиями
Текст: Иван Иванов
В рамках Молодёжного цифрового форума (Youth RIGF) состоится ежегодный конкурс на присуждение премии Молодежного цифрового омбудсмена «Цифровизация во благо». К участию в конкурсе приглашаются студенты и молодые ИТ-специалисты в возрасте от 18 до 35 лет.
Конкурс проводится по двух номинациям: «Молодой ИТ-лидер» и «Команда цифрового будущего». Для участия необходимо подать результаты своей деятельности, связанных с ИТ-сферой, реализованный или реализуемый проект, продукт или инициативу.
Объявление и награждение победителей и лауреатов состоится на Молодежном цифровом форуме Youth RIGF 2 апреля в Москве. Организаторами Премии являются Молодежный цифровой омбудсмен и Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации.
Подать заявку можно до 10 марта 2025 года по онлайн-форме.
Конкурс проводится по двух номинациям: «Молодой ИТ-лидер» и «Команда цифрового будущего». Для участия необходимо подать результаты своей деятельности, связанных с ИТ-сферой, реализованный или реализуемый проект, продукт или инициативу.
Объявление и награждение победителей и лауреатов состоится на Молодежном цифровом форуме Youth RIGF 2 апреля в Москве. Организаторами Премии являются Молодежный цифровой омбудсмен и Центр компетенций по глобальной ИТ-кооперации.
Подать заявку можно до 10 марта 2025 года по онлайн-форме.
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