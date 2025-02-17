Соболю в Бурятии соорудили собственный домик

Баргузинский заповедник Бурятии навестил долгожданный пушистый гость, у которого появился свой собственный домик на дереве. Специально для таких гостей государственный инспектор Юрий Гороховский своими руками сделал дуплянку.

Дуплянка является отличным вариантом жилища как для птиц, так и для мелких пушистых животных и изготавливается обычно из обрубка дерева или дощечек. Госинспектор только поместил его на дереве, как первый посетитель не заставил себя ждать.

- Радостные вести с Баргузинского заповедника шлёт участковый государственный инспектор Юрий Гороховский. В феврале были морозы под -40°, из-за чего в небольших речках появилась наледь. Она выдавила мышевидных грызунов с обжитых мест в пойме. Их активные кочёвки привлекают местных охотников: лисиц и соболей. Они всё чаще навещают полевую базу «Давша», - пишут в группе «Заповедного Подлеморья».

Фото: «Заповедное Подлеморье»