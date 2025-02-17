В Улан-Удэ начнут штрафовать за снег на крыше

В Улан-Удэ значительно потеплело, поэтому управляющие организации и ТСЖ приступили к активной уборке снега с крыш. Если они не будут этого делать, то им грозят незамедлительные и довольно внушительные штрафы.

- По правилам благоустройства города управляющие компании, ТСЖ, собственники зданий обязаны своевременно очищать крышу, козырьки, карнизы от сосулек, снега и наледи. Во время оттепели необходимо каждый день проверять здания, а найденную наледь убирать в тот же день. Снег и лёд, сброшенные на тротуары, должны быть убраны сразу, - сообщают в мэрии города.

За несоблюдение этих правил предусмотрены штрафы: гражданам – от четырех до пяти тысяч рублей, должностным лицам — от 15 до 25 и юридическим лицам — от 60 до 110 тысяч.

Фото: скриншот видео мэрии города