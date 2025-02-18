Новую поликлинику строят в Бурятии

В Бурятии в этом году достроят новую поликлинику в поселке Таксимо. Возведение объекта началось в апреле прошлого года. По нацпроекту «Здравоохранение» на него выделено более 110 млн рублей. Ранее районная поликлиника находилась в здании хирургического отделения.Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, новая поликлиника будет обслуживать не только райцентр, но и села Северомуйск, Муя и Усть-Муя. Качественную медицинскую помощь смогут получать 75 пациентов в смену.В современном и оборудованном здании площадью более тысячи кв. метров разместятся общие помещения (регистратура, гардероб), хирургический блок, блок инфекциониста с отдельным входом, стоматологический бокс, терапевтический блок, кабинеты узких специалистов, блок акушерства и гинекологии, а также блок физиотерапии.Напомним, в прошлом году по нацпроекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» Муйская ЦРБ получила один автомобиль УАЗ и новое медицинское оборудование.