Общество 18.02.2025 в 09:43

В Улан-Удэ стартовала акция «Эстафета памяти»

Следующей точкой маршрута станет Прибайкальский район
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ стартовала акция «Эстафета памяти»

В Улан-Удэ стартовала акция «Эстафета памяти» (возрастное ограничение 0+). Республиканская акция посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Лента памяти побывает во всех районах Бурятии, где вспомнят всех наших земляков, кто воевал на фронтах войны и ковал победу в тылу.

Следующей точкой маршрута станет Прибайкальский район. Всего будет запущено шесть лент, которые пройдут по всей территории республики. Накануне Дня Победы их объединят в единую ленту и возложат на Мемориал Победы.

- Сегодня знаменательный день, старт такой важной акции, которая отражает поколенческую память о подвиге наших земляков, который они совершили в годы Великой Отечественной войны. И конечно, по праву Улан-Удэ, город трудовой доблести, начал эту акцию, - сказала зампред правительства РБ – министр здравоохранения Евгения Лудупова.

В акции приняли участие представители советов ветеранов, участники специальной военной операции, волонтеры Победы, юнармейцы и кадеты.

- Наш город принял почетную ленту и для нас это очень важно, потому что она будет напоминать нам о подвигах наших отцов, дедов и прадедов в Великую Отечественную войну. Сегодня на нашем мероприятии присутствуют уважаемые ветераны, герои нашего времени - участники специальной военной операции, кадеты и юнармейцы. Это связь поколений и она неразрывна, - сказала председатель комитета по социальной и молодежной политике Светлана Трифонова.

Акцию «Эстафета памяти» инициировала Бурятская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Бурятского регионального отделения «Союз пенсионеров России».

Возрастное ограничение 0+

 

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ

Теги
80-летие Победы ВОВ Бурятия

Все новости

В Улан-Удэ жертва мошенников объявила себя банкротом
18.02.2025 в 10:11
На Байкале состоялся международный турнир по хоккею
18.02.2025 в 09:59
Жителя Улан-Удэ убили лопатой
18.02.2025 в 09:53
В Улан-Удэ стартовала акция «Эстафета памяти»
18.02.2025 в 09:43
В Бурятии водитель без прав опрокинул свою машину
18.02.2025 в 09:37
В Улан-Удэ задержали серийных воров
18.02.2025 в 09:28
Студентка из района Бурятии победила в международном конкурсе
18.02.2025 в 09:15
Новую поликлинику строят в Бурятии
18.02.2025 в 09:11
Выплаты по соцконтракту
18.02.2025 в 09:00
В Бурятии золотой «Хужир» трещит все громче
18.02.2025 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 февраля

Читайте также
Новую поликлинику строят в Бурятии
Объект стоимостью более 110 млн рублей возведут в этом году
18.02.2025 в 09:11
Выплаты по соцконтракту
Кому положено?
18.02.2025 в 09:00
Улан-удэнцам необходимо поскорее оформить свои земельные участки
Если участки не будут вовремя оформлены, то они перейдут в собственность города
17.02.2025 в 17:48
Благодаря нацпроекту «Экология» в Бурятии ликвидировали 14 крупных свалок
Они находились в Кабанском, Баргузинском, Закаменском, Кяхтинском районах и в городе Северобайкальск
17.02.2025 в 17:15
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru