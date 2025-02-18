В Улан-Удэ стартовала акция «Эстафета памяти» (возрастное ограничение 0+). Республиканская акция посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Лента памяти побывает во всех районах Бурятии, где вспомнят всех наших земляков, кто воевал на фронтах войны и ковал победу в тылу.

Следующей точкой маршрута станет Прибайкальский район. Всего будет запущено шесть лент, которые пройдут по всей территории республики. Накануне Дня Победы их объединят в единую ленту и возложат на Мемориал Победы.

- Сегодня знаменательный день, старт такой важной акции, которая отражает поколенческую память о подвиге наших земляков, который они совершили в годы Великой Отечественной войны. И конечно, по праву Улан-Удэ, город трудовой доблести, начал эту акцию, - сказала зампред правительства РБ – министр здравоохранения Евгения Лудупова.

В акции приняли участие представители советов ветеранов, участники специальной военной операции, волонтеры Победы, юнармейцы и кадеты.

- Наш город принял почетную ленту и для нас это очень важно, потому что она будет напоминать нам о подвигах наших отцов, дедов и прадедов в Великую Отечественную войну. Сегодня на нашем мероприятии присутствуют уважаемые ветераны, герои нашего времени - участники специальной военной операции, кадеты и юнармейцы. Это связь поколений и она неразрывна, - сказала председатель комитета по социальной и молодежной политике Светлана Трифонова.

Акцию «Эстафета памяти» инициировала Бурятская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Бурятского регионального отделения «Союз пенсионеров России».

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Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ