Общество 18.02.2025 в 10:37

Участники СВО в Бурятии получают медпомощь и реабилитацию во внеочередном порядке

Они могут пройти лечение в республике, так и в реабилитационных центрах Социального фонда России
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Участники СВО в Бурятии получают медпомощь и реабилитацию во внеочередном порядке

Участники СВО из Бурятии получают медицинскую помощь и проходят реабилитацию во внеочередном порядке. Они могут пройти лечение в Бурятии, так и в реабилитационных центрах Социального фонда России.

- Защищая интересы страны, наши ребята не жалеют себя. При возвращении домой им, конечно, необходимо восстановление своих сил, укрепить здоровье, - пишет глава Бурятии Алексей Цыденов в своем телеграм-канале.

В Бурятии действует ряд мер для реабилитации и лечения участников специальной военной операции:

- реабилитация в Республиканском госпитале для ветеранов войн,

- реабилитация в Центре Восточной медицины,

- медицинская помощь участникам СВО, уволенным с военной службы – во внеочередном порядке,

-медицинская помощь в амбулаторных условиях военнослужащим, участникам СВО, находящимся в отпуске, в том числе по болезни во всех поликлиниках, ЦРБ и других медорганизациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

Также участники СВО из Бурятии проходят реабилитацию и санаторно-курортное лечение в Центрах реабилитации Социального фонда России: РЦ «Омский» (Омск), РЦ «Ключи» (Томск), РЦ «Тараскуль» (Тюмень), РЦ «Топаз» (Кемерово), РЦ «Кристалл» (Анапа), а также центр «Туманный» (в Республике Хакасия). Уже 33 участника СВО проходят в них реабилитацию.

Путевки в эти Центры предоставляются демобилизованным гражданам, имеющим статус ветерана боевых действий, при наличии медицинских показаний. Для получения путевки на реабилитацию необходимо обратиться по телефону единого контакт центра: 8 800 100 00 01.

 

Фото: Номер один

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