Во дворах Улан-Удэ стали устанавливать видеокамеры

Бороться с кражами и вандализмом в Улан-Удэ помогут видеокамеры, установленные во дворах жилых домов. В прошлом году 50 камер разместили в Железнодорожном районе, в этом году на очереди Октябрьский район города.

- 25 камер во дворах многоквартирных домов были установлены по наказам депутатов, остальные 25 — управляющими компаниями по обращениям жильцов. Теперь жители могут наблюдать за происходящим во дворе онлайн через специальное приложение, - рассказывают в мэрии города.

В этом году году планируется установка видеокамер во дворах жилых домов Октябрьского и Железнодорожного районов, что должно помочь еще больше снизить уровень преступности и повысить безопасность. Установка камер планируется по ул. Солнечная, 13, Лимонова, 14 и других адресах.

- Очень удобно и просто воспользоваться приложением. Можно посмотреть, что творится на парковке, детской площадке или у подъезда. В декабре прошлого года в нашем дворе установили пять таких камер. Надеемся, что видеонаблюдение позволит нам лучше контролировать обстановку и предотвратить возможные происшествия, - рассказала жительница одного из домов Улан-Удэ Евгения Зориктуева.

Фото: мэрия города