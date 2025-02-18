В Бурятии поздравили мать Героя России Максима Концова

В Бурятии поздравили с юбилеем маму Героя России Максима Концова. Боец погиб при исполнении воинского долга в 2022 году на СВО.

Генерал-майор полиции Сергей Гатилов вручил имениннице Татьяне Николаевне поздравительный адрес и цветы от имени командующего Восточным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковника Игоря Голлоева, а также подарок от территориального Управления Росвардии, пожелав здоровья и долголетия.

- Благодарим Вас за воспитание сына Максима, Героя Российской Федерации – мужественного, смелого, храброго, беззаветно преданного Родине офицера, который искренне любил свое Отечество, - отметил Сергей Гатилов.

Максим Концов родился в 1988 году в Улан-Удэ. Служил в войсках Росгвардии. Офицер Росгвардии лейтенант Максим Концов с начала проведения специальной военной операции участвовал в выполнении специальных задач.

- 24 марта 2022 года, получив информацию о расположении диверсионно-разведывательной группы националистов, он выдвинулся в качестве старшего разведгруппы для проведения специального мероприятия. Обнаружив противника, разведгруппа вступила в бой. Лично подавив огневую точку, лейтенант Концов обеспечил проведение маневра по окружению диверсионно-разведывательной группы. Получив несколько огнестрельных ранений, он обнаружил и уничтожил вражеского гранатометчика и продолжил руководить подчиненными. Пожертвовав собой, лейтенант Максим Концов спас боевых товарищей, - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Указом Президента РФ от 4 апреля 2022 года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, Максиму Концову было присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.

Фото: Росгвардия Бурятии