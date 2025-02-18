Полицию Бурятии признали одной из лучших в России

При этом соседние регионы – Иркутская область и Забайкальский край – заняли 61 и 56 место соответственно.











- На сегодня нам не хватает 753 сотрудника, с участковыми проблема. Причина - низкая зарплата и огромная нагрузка, - сообщил недавно депутатам Хурала Бурятии начальник управления организации охраны общественного порядка МВД РБ полковник Виликтон Соднопов. Напомним, главной проблемой полиции Бурятии сейчас является нехватка кадров - На сегодня нам не хватает 753 сотрудника, с участковыми проблема. Причина - низкая зарплата и огромная нагрузка, - сообщил недавно депутатам Хурала Бурятии начальник управления организации охраны общественного порядка МВД РБ полковник Виликтон Соднопов.

По результатам комплексной оценки оперативно-служебной деятельности за 2024 год МВД Бурятии заняло 6-е место в рейтинге территориальных органов внутренних дел. Эта оценка формируется с учетом результатов профессиональной деятельности территориальных отделов полиции и опросов общественного мнения населения. В ней участвуют 84 региона России.