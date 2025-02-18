Общество 18.02.2025 в 11:10

Полицию Бурятии признали одной из лучших в России

Правоохранители республики с большим отрывом обогнали соседей
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Текст: Андрей Константинов
Полицию Бурятии признали одной из лучших в России
Фото: архив «Номер один»
По результатам комплексной оценки оперативно-служебной деятельности за 2024 год МВД Бурятии заняло 6-е место в рейтинге территориальных органов внутренних дел. Эта оценка формируется с учетом результатов профессиональной деятельности территориальных отделов полиции и опросов общественного мнения населения. В ней участвуют 84 региона России.

При этом соседние регионы – Иркутская область и Забайкальский край – заняли 61 и 56 место соответственно.

Напомним, главной проблемой полиции Бурятии сейчас является нехватка кадров.

- На сегодня нам не хватает 753 сотрудника, с участковыми проблема. Причина - низкая зарплата и огромная нагрузка, - сообщил недавно депутатам Хурала Бурятии начальник управления организации охраны общественного порядка МВД РБ полковник Виликтон Соднопов.
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