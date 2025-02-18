Житель поселка Бурятии попался полиции с мешком марихуаны

23-летний наркоман из Тарбагатайского района Бурятии спустя несколько лет снова попал в поле зрения полиции, только на этот раз уже с мешком марихуаны. На территории его ограды полицейские нашли около 7 кг дурман-травы.

Задержание сотрудниками наркоконтроля проходило вечером 14 февраля.

- В присутствии понятых у 23-летнего местного жителя изъяли около 7 килограммов наркотика каннабисной группы.

Мешок с наркотическим средством был обнаружен у входа в сарай. Молодой человек признался, что его содержимое — марихуана, которую он собрал в конце сентября для собственного употребления. В несовершеннолетнем возрасте он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Постоянного источника дохода не имеет, - рассказали в полиции республики.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

Фото: МВД РБ