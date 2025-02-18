Общество 18.02.2025 в 11:42

Житель поселка Бурятии попался полиции с мешком марихуаны

7 кг дурман-травы он насобирал по осени
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Текст: Елена Кокорина
Житель поселка Бурятии попался полиции с мешком марихуаны

23-летний наркоман из Тарбагатайского района Бурятии спустя несколько лет снова попал в поле зрения полиции, только на этот раз уже с мешком марихуаны. На территории его ограды полицейские нашли около 7 кг дурман-травы.

Задержание сотрудниками наркоконтроля проходило вечером 14 февраля.

- В присутствии понятых у 23-летнего местного жителя изъяли около 7 килограммов наркотика каннабисной группы.
Мешок с наркотическим средством был обнаружен у входа в сарай. Молодой человек признался, что его содержимое — марихуана, которую он собрал в конце сентября для собственного употребления. В несовершеннолетнем возрасте он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Постоянного источника дохода не имеет, - рассказали в полиции республики.
Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.
Фото: МВД РБ

 

 

 

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