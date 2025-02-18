Свыше 3 миллионов гектаров леса в Бурятии передано в пользование арендаторам. Это позволит эффективно использовать лесные ресурсы и получать экономическую выгоду при условии соблюдения всех правил и норм, отметили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Арендаторы будут проводить мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов. В частности, лесопатологические обследования и санитарно-оздоровительные мероприятия, за исполнением данного условия следят сотрудники РАЛХа.

В 2024 году передано в пользование 990 лесных участка на общей площади 3 млн. 668, 19 тыс.га., в том числе:

- 844 договора аренды лесных участков на общей площади 3,6 млн.га.

- 89 лесных участков на праве постоянного (бессрочного)пользования на общей площади 5,848 тыс. га.

- 25 договоров безвозмездного пользования на площади 0,072 тыс.га.

- 32 лесных участка на праве сервитута на площади 7,071 тыс.га.

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