Наркомана в Улан-Удэ выдал полиции шерстяной носок

На улицах города Улан-Удэ минувшей ночью задержали очередного любителя марихуаны. Внимание полиции он привлек не только своим буйным нравом, но и наличием лишь одного шерстяного носка в 20-градусный мороз.

Гражданина в одном носке росгвардейцы повстречали на улице Жердева. Изрядно подвыпивший мужчина пристал к молодым людям и громко выражался нецензурной бранью.

- В ходе пресечения конфликта правоохранители обратили внимание, что у него только на одной ноге был шерстяной носок. При наружном осмотре в другом носке были обнаружены целлофановый пакетик и газетный сверток с растительной массой с характерным запахом дикорастущей конопли. Задержанный 39-летний горожанин, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности, был доставлен в полицию, - рассказали в Росгвардии республики.

Результаты экспертизы показали, что растительная масса является марихуаной. Задержанный сознался, что изготовил наркотическое средство для личного употребления. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Росгвардия Бурятии