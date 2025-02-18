Жительница Улан-Удэ родила на дому

Сегодня ранним утром в Улан-Удэ на Станцию скорой медицинской помощи поступил вызов от беременной женщины. Горожанка, находящаяся примерно на 39-40 неделе беременности, начала рожать прямо на дому. К счастью, ей успели помочь прибывшие на вызов медики.«Фельдшерские бригады подстанции №2 оказали женщине всю необходимую помощь и успешно приняли роды. Новоиспечённую маму и малышку в удовлетворительном состоянии госпитализировали в Городской перинатальный центр», - сообщили на станции Скорой медицинской помощи Улан-Удэ.Как отметили в учреждении, при приеме родов на дому большую роль играет профессионализм работников. Для таких случаев каждый автомобиль скорой помощи укомплектован укладкой родовспоможения, что позволяет медикам оказать максимально квалифицированную помощь роженицам.