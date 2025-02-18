Общество 18.02.2025 в 14:08
Жительница Улан-Удэ родила на дому
В этом ей помогли вовремя подоспевшие работники скорой помощи
Текст: Андрей Константинов
Сегодня ранним утром в Улан-Удэ на Станцию скорой медицинской помощи поступил вызов от беременной женщины. Горожанка, находящаяся примерно на 39-40 неделе беременности, начала рожать прямо на дому. К счастью, ей успели помочь прибывшие на вызов медики.
«Фельдшерские бригады подстанции №2 оказали женщине всю необходимую помощь и успешно приняли роды. Новоиспечённую маму и малышку в удовлетворительном состоянии госпитализировали в Городской перинатальный центр», - сообщили на станции Скорой медицинской помощи Улан-Удэ.
Как отметили в учреждении, при приеме родов на дому большую роль играет профессионализм работников. Для таких случаев каждый автомобиль скорой помощи укомплектован укладкой родовспоможения, что позволяет медикам оказать максимально квалифицированную помощь роженицам.
«Фельдшерские бригады подстанции №2 оказали женщине всю необходимую помощь и успешно приняли роды. Новоиспечённую маму и малышку в удовлетворительном состоянии госпитализировали в Городской перинатальный центр», - сообщили на станции Скорой медицинской помощи Улан-Удэ.
Как отметили в учреждении, при приеме родов на дому большую роль играет профессионализм работников. Для таких случаев каждый автомобиль скорой помощи укомплектован укладкой родовспоможения, что позволяет медикам оказать максимально квалифицированную помощь роженицам.
Тегискорая помощь