Общество 18.02.2025 в 14:34
Из отпуска угодил в тюрьму
Как маршал Рокоссовский решил судьбу семьи из сибирской глубинки
Текст: КП-Новосибирск
Когда-то участковый Николай Рябуха попал под серьезное уголовное обвинение. Но потом не только отстоял свою честь, но и положил начало династии сыщиков. Необычная история - в материале КП-Новосибирск.
Николай Рябуха родился и вырос в селе Букреево-Плесо Кочковского района. 12 июля 1941 года его призвали. Воевал в войсках противовоздушной обороны на Ленинградском фронте.
- Отец закончил войну в Австрии в городе Баден. Там он был командиром роты охраны штаба группы войск в Германии, и папа подчинялся непосредственно маршалу Константину Рокоссовскому, - рассказал сын фронтовика Виктор Рябуха. – В июле 1947 отец демобилизовался и вернулся в родное село.
Там он женился, заведовал хлебоприемным пунктом. Но мирная жизнь была омрачена уголовным преследованием.
- Отец ушел в отпуск, а его арестовали. На папу написали кляузу, и обвинили в хищении машины зерна. На то время в нее помещалось около трех тонн, - рассказывает Виктор. – Мой дедушка тогда пошел к одному из местных жителей за советом, и они вместе написали письмо Рокоссовскому. Просили разобраться.
Маршал отправил в сибирскую глубинку группу следователей. Столичные сыщики раскрыли обман: подписи на документах оказались липовые, а замешанными в махинациях с зерном оказались заместитель Николая Афанасьевича и заведующий складом. Их арестовали и предали суду. Одному дали 8 лет лишения свободы, другому 10 лет.
- А отца отпустили. В качестве компенсации ему предложили работу в милиции, так он стал участковым. Помню, как он приходил домой в форме. Высокий, стройный, подтянутый. Вечером папа садился за стол и чистил пистолет, - вспоминает Виктор Николаевич. – Я когда маленький был, всегда говорил: «Буду милиционером!». Ну и стал.
Работая в органах, Виктор Николаевич создал семью. Его супруга трудилась в прокуратуре. Их дети не стали менять традицию и пошли по стопам родителей и деда – ушли на службу. Старшая дочка служила в ГУВД Новосибирской области, ее брат работал в ГУФСИН, а младшая дочь Анастасия стала следователем.
- Отец меня предупреждал, что это не женское дело – жуликов ловить. Но он же сам и вдохновил меня своим примером. Работу я начинала в Дзержинском районе, а потом переехала в Кочки и устроилась работать в Ордынский межрайонный следственный отдел, - рассказала Анастасия Дудинова.
Виктор Николаевич не отрицает – возражал против службы девочек.
- Я был категорически против, не для женщин это. Сложно видеть чужую беду, особенно смерти детей. Это такой стресс. Но горжусь своей дочкой и знаю, что ее уважают. Если Настя берется за дело, то докопается до истины и преступник будет наказан, - говорит отец.
Одно из уголовных дел досталось Анастасии от отца по наследству.
- Я училась еще в школе, когда узнала про убийство пенсионерки. Помню, раздается звонок, отец берет трубку и начинает кричать: «Срочно! Вытаскивайте ее из гроба! Берите у нее на экспертизу ногти и волосы!». Оказалось, что ему позвонил молодой следователь. Сгорело здание, и там обнаружили пенсионерку со следами удушения. Мой отец предполагал, кто мог совершить преступление и предложил проверить, не надругались ли над пенсионеркой после смерти. Проверили – так и есть, - объясняет следователь.
Убийце тогда удалось уехать в Германию, дело приостановили.
Анастасия унаследовала это дело. И преступника удалось задержать во время очередного визита в Россию.
- Его взяли, когда я была в декрете с третьим ребенком. Я стала консультантом по этому делу, - говорит Анастасия.
Насильника предали суду. Его отправили на 12 лет в колонию строгого режима.
Николай Рябуха родился и вырос в селе Букреево-Плесо Кочковского района. 12 июля 1941 года его призвали. Воевал в войсках противовоздушной обороны на Ленинградском фронте.
- Отец закончил войну в Австрии в городе Баден. Там он был командиром роты охраны штаба группы войск в Германии, и папа подчинялся непосредственно маршалу Константину Рокоссовскому, - рассказал сын фронтовика Виктор Рябуха. – В июле 1947 отец демобилизовался и вернулся в родное село.
Там он женился, заведовал хлебоприемным пунктом. Но мирная жизнь была омрачена уголовным преследованием.
- Отец ушел в отпуск, а его арестовали. На папу написали кляузу, и обвинили в хищении машины зерна. На то время в нее помещалось около трех тонн, - рассказывает Виктор. – Мой дедушка тогда пошел к одному из местных жителей за советом, и они вместе написали письмо Рокоссовскому. Просили разобраться.
Маршал отправил в сибирскую глубинку группу следователей. Столичные сыщики раскрыли обман: подписи на документах оказались липовые, а замешанными в махинациях с зерном оказались заместитель Николая Афанасьевича и заведующий складом. Их арестовали и предали суду. Одному дали 8 лет лишения свободы, другому 10 лет.
- А отца отпустили. В качестве компенсации ему предложили работу в милиции, так он стал участковым. Помню, как он приходил домой в форме. Высокий, стройный, подтянутый. Вечером папа садился за стол и чистил пистолет, - вспоминает Виктор Николаевич. – Я когда маленький был, всегда говорил: «Буду милиционером!». Ну и стал.
Работая в органах, Виктор Николаевич создал семью. Его супруга трудилась в прокуратуре. Их дети не стали менять традицию и пошли по стопам родителей и деда – ушли на службу. Старшая дочка служила в ГУВД Новосибирской области, ее брат работал в ГУФСИН, а младшая дочь Анастасия стала следователем.
- Отец меня предупреждал, что это не женское дело – жуликов ловить. Но он же сам и вдохновил меня своим примером. Работу я начинала в Дзержинском районе, а потом переехала в Кочки и устроилась работать в Ордынский межрайонный следственный отдел, - рассказала Анастасия Дудинова.
Виктор Николаевич не отрицает – возражал против службы девочек.
- Я был категорически против, не для женщин это. Сложно видеть чужую беду, особенно смерти детей. Это такой стресс. Но горжусь своей дочкой и знаю, что ее уважают. Если Настя берется за дело, то докопается до истины и преступник будет наказан, - говорит отец.
Одно из уголовных дел досталось Анастасии от отца по наследству.
- Я училась еще в школе, когда узнала про убийство пенсионерки. Помню, раздается звонок, отец берет трубку и начинает кричать: «Срочно! Вытаскивайте ее из гроба! Берите у нее на экспертизу ногти и волосы!». Оказалось, что ему позвонил молодой следователь. Сгорело здание, и там обнаружили пенсионерку со следами удушения. Мой отец предполагал, кто мог совершить преступление и предложил проверить, не надругались ли над пенсионеркой после смерти. Проверили – так и есть, - объясняет следователь.
Убийце тогда удалось уехать в Германию, дело приостановили.
Анастасия унаследовала это дело. И преступника удалось задержать во время очередного визита в Россию.
- Его взяли, когда я была в декрете с третьим ребенком. Я стала консультантом по этому делу, - говорит Анастасия.
Насильника предали суду. Его отправили на 12 лет в колонию строгого режима.