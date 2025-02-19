Общество 19.02.2025 в 09:00

Долина гейзеров

«Ветхие сети, ветхие сети»… Вместо того, чтобы жаловаться, лучше бы поменяли мышление. Вот подумайте: как использовать изношенную коммунальную инфраструктуру во благо жителей Улан-Удэ? Придумали? А вариантов-то   масса!
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Текст: Номер один
Долина гейзеров

Очередной источник коммунального происхождения забил в минувшие выходные на пересечении улиц Красноармейская и 50-летия Октября. Как пишут коммунальщики своим коммунальным языком: «зафиксирован выход воды».

Вода вышла, наверное, подышать, а может, за хлебом, а может, просто погулять. Но очередную дырку заделали, и теперь водичке, бегающей по старым трубам, придется искать новый выход. И она его найдет, насчет этого можете не переживать – в обветшалых сетях столицы еще много слабых мест.

Чтобы отремонтировать все и сразу, нужны миллиарды, миллиарды и миллиарды. Которых нам никто не даст. Поэтому работаем с тем, что есть. Например, когда очередной поток хлынет из-под земли, можно назвать его «гейзером», пригласить кучу журналистов, рассказать им, что Улан-Удэ на самом деле стоит на вулкане, поэтому подземные горячие воды пробивают даже асфальт! А потом заманивать туристов смотреть на нашу долину ЖКХ-гейзеров. Чем не бизнес-план?

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