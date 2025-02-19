Новогоднюю красавицу с площади Улан-Удэ отправили на склад

На площади Советов продолжается демонтаж новогодней елки. Сотрудники МБУ «Горсвет» уже сняли елочные шары и стробоскопы, которые теперь отправятся на хранение на специально оборудованные склады до следующего года.

- Работы идут полным ходом, впереди демонтаж свето-динамичной иллюминации над горками, шестиметрового светового шара. Демонтаж завершится к пятнице, - сообщили в МБУ «Горсвет».

Во время демонтажа новогоднего городка на площади Советов горожан просят быть осторожными.

Фото: скриншот видео мэрии города