Общество 19.02.2025 в 09:27
В Улан-Удэ альпинисты стали активничать на крышах домов
Они объявили бой сосулькам и снегу
Текст: Елена Кокорина
В Советском районе профессиональные альпинисты активно убирают снег с крыш, а заодно и очищают их от сосулек. Работы проводятся во избежание несчастных случаев, когда ледяные стрелы падают на головы граждан.
- Управляющие организации нашего района активно приступили к уборке снега с крыш. Производится очистка кровель многоквартирных домов от наледи, сосулек и скопившегося снега для обеспечения безопасного прохода граждан. Работы ведутся на магистральной улице города — улице Коммунистическая. Очистку выполняют профессиональные альпинисты, - рассказал инженер ЖУ-1 Артур Утесов.
Фото: скриншот видео Администрации Советского района
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