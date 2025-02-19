В Улан-Удэ альпинисты стали активничать на крышах домов

В Советском районе профессиональные альпинисты активно убирают снег с крыш, а заодно и очищают их от сосулек. Работы проводятся во избежание несчастных случаев, когда ледяные стрелы падают на головы граждан.

- Управляющие организации нашего района активно приступили к уборке снега с крыш. Производится очистка кровель многоквартирных домов от наледи, сосулек и скопившегося снега для обеспечения безопасного прохода граждан. Работы ведутся на магистральной улице города — улице Коммунистическая. Очистку выполняют профессиональные альпинисты, - рассказал инженер ЖУ-1 Артур Утесов.

Фото: скриншот видео Администрации Советского района