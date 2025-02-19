Общество 19.02.2025 в 09:27
В Улан-Удэ проверят бетон, залитый в основание «Байкала»
Ранее в железобетонных перекрытиях здания обнаружили трещины и следы коррозии
Текст: Андрей Константинов
Бетонные конструкции театра «Байкал» проверят в ведущем научно-исследовательском институте строительной отрасли — НИИЖБ им. А. А. Гвоздева. Об этом сообщили в Управлении капитального строительства Бурятии (УКС).
Как рассказали в УКСе, ранее бетон, используемый при строительстве театра, проходил проверку в лаборатории строительного факультета ВСГУТУ. Специалисты лаборатории пришли к выводу, что его качество соответствует проектным требованиям.
«Тем не менее, принято решение провести дополнительное обследование всех железобетонных конструкций на предмет соответствия нормативным требованиям. Планируется, что обследование проведут специалисты ведущего научно-исследовательского института строительной отрасли — НИИЖБ им. А. А. Гвоздева. Но провести их будет возможно только с наступлением стабильной положительной температуры. Образцы материалов передадут в институт, а результаты сообщат в кратчайшие сроки. Только после завершения всех проверок будут сделаны окончательные выводы», - заявили в УКСе.
В свою очередь главный инженер Управления капитального строительства Евгений Путятин отметил, что «микротрещины на железобетонной конструкции не представляют опасности для целостности строения».
«Разбирать его не потребуется. Весной специалисты научно-исследовательского института НИИЖБ проведут обследование и выдадут рекомендации по устранению этих трещин», - отметил он.
Кроме этого, с приходом тепла пройдут проверки и на предмет коррозии в бетоне.
«Следы коррозии являются результатом контакта бетона с опалубкой. После демонтажа опалубки остается налёт от ее воздействия на бетон. Чтобы окончательно убедиться в отсутствии коррозии, будет сделан скол бетона также при положительной температуре воздуха», - заявил руководитель строительства технического заказчика ООО «Инфракапстрой» Алексей Разуваев.
В УКСе еще раз заверили, что бетон, применяемый на стройплощадке, проходит многоступенчатый контроль качества, а все работы выполняются в соответствии с проектом.
Напомним, недавно на объекте побывали представители прокуратуры Бурятии.
«Выявлено, что в железобетонных перекрытиях здания имеются трещины и признаки коррозии. С учетом этого требуется комплексное обследование всех бетонных конструкций объекта на предмет соответствия нормативным требованиям для решения вопроса о возможности дальнейшего проведения работ», - заявили по итогам проверки в прокуратуре Бурятии.
Как рассказали в УКСе, ранее бетон, используемый при строительстве театра, проходил проверку в лаборатории строительного факультета ВСГУТУ. Специалисты лаборатории пришли к выводу, что его качество соответствует проектным требованиям.
«Тем не менее, принято решение провести дополнительное обследование всех железобетонных конструкций на предмет соответствия нормативным требованиям. Планируется, что обследование проведут специалисты ведущего научно-исследовательского института строительной отрасли — НИИЖБ им. А. А. Гвоздева. Но провести их будет возможно только с наступлением стабильной положительной температуры. Образцы материалов передадут в институт, а результаты сообщат в кратчайшие сроки. Только после завершения всех проверок будут сделаны окончательные выводы», - заявили в УКСе.
В свою очередь главный инженер Управления капитального строительства Евгений Путятин отметил, что «микротрещины на железобетонной конструкции не представляют опасности для целостности строения».
«Разбирать его не потребуется. Весной специалисты научно-исследовательского института НИИЖБ проведут обследование и выдадут рекомендации по устранению этих трещин», - отметил он.
Кроме этого, с приходом тепла пройдут проверки и на предмет коррозии в бетоне.
«Следы коррозии являются результатом контакта бетона с опалубкой. После демонтажа опалубки остается налёт от ее воздействия на бетон. Чтобы окончательно убедиться в отсутствии коррозии, будет сделан скол бетона также при положительной температуре воздуха», - заявил руководитель строительства технического заказчика ООО «Инфракапстрой» Алексей Разуваев.
В УКСе еще раз заверили, что бетон, применяемый на стройплощадке, проходит многоступенчатый контроль качества, а все работы выполняются в соответствии с проектом.
Напомним, недавно на объекте побывали представители прокуратуры Бурятии.
«Выявлено, что в железобетонных перекрытиях здания имеются трещины и признаки коррозии. С учетом этого требуется комплексное обследование всех бетонных конструкций объекта на предмет соответствия нормативным требованиям для решения вопроса о возможности дальнейшего проведения работ», - заявили по итогам проверки в прокуратуре Бурятии.
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