Почти 4,5 тысячи семей Бурятии воспользовались «Дальневосточной и арктической ипотекой» в 2024 году

Почти 4,5 тысячи семей Бурятии воспользовались «Дальневосточной и арктической ипотекой» в 2024 год. Сумма выданных ипотечных кредитов составила более 23,2 млрд рублей.

- За 2024 год в Бурятии выдано 4 460 кредитов по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека» на сумму более 23,2 млрд рублей. Всего на Дальнем Востоке собственное жилье с помощью кредита по льготной ставке 2% годовых и ниже приобрели более 143 тысяч семей. Общая сумма выданных кредитов превысила 681 млрд рублей. На сегодня темпы выдачи «дальневосточных и арктических ипотек» вернулись к значениям 2024 года, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Президент России Владимир Владимирович Путин поручил обеспечить сохранение ставки на уровне 2% годовых по вышеуказанной программе до конца 2030 года, а также расширить ее действие на некоторых специалистов.



- Поручение Президента необходимо выполнять. Когда банки решили иначе, я доложил об этом Председателю Правительства Михаилу Владимировичу Мишустину. Он дал поручение Минфину. Минфин начал работу с банками. Итогом этой работы стало определение того объема средств, которые Правительству придется добавить банкам для того, чтобы они выполнили

поставленную Президентом задачу. Дальневосточники смогут и дальше пользоваться льготной ипотекой, улучшать свои жилищные условия, строить на полученном гектаре дом, – сказал зампред правительства РФ – полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев.

В текущем месяце правительством России увеличен уровень возмещения банкам, которые выдают льготную ипотеку. Так, если получатель в период с 7 февраля по 6 августа 2025 года берет «дальневосточную и арктическую ипотеку» на покупку квартиры в многоквартирном доме, банки получат компенсацию от государства до 3%.

Если ипотека оформляется на строительство частного дома, компенсация будет больше – до 3,5%. Эта мера нужна, чтобы банки продолжали выдавать льготную ипотеку в ситуации, когда Центробанк борется с инфляцией.

- Увеличение компенсации процентных ставок стало во многом следствием разработанных предложений со стороны Минвостокразвития России по оптимизации рынка ипотечного кредитования на фоне высокой ключевой ставки, а также личных усилий заместителя председателя правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Петровича Трутнева в этом направлении. Благодаря такому решению, темпы выдачи кредитов по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека» вернулись к значениям прошлого года. Более того, банки возвращаются к прежним условиям выдачи кредитов, в том числе в части размеров первоначального взноса, - отметила замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева.



Она также подчеркнула, что реализация программы «Дальневосточная и арктическая ипотека» является ключевым фактором развития строительной отрасли ДФО и напомнила, что за время реализации программы льготного жилищного кредитования молодых семей объем строящегося жилья в ДФО увеличился более чем в 3 раза – до 7 млн кв. м.

Ежегодный объем ввода жилья увеличился почти в 2 раза, до 4,7 млн кв. м. Создание условий для развития строительной отрасли играет важную роль в реализации мастер-планов дальневосточных городов.

Программа «Дальневосточная и арктическая ипотека» работает до конца 2030 года. Об условиях получения кредита по программе можно узнать больше на сайте КРДВ.

Фото: Номер один