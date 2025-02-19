В лесах Улан-Удэ высадят 8 тысяч сосен

Городские лесничие высадят 8 тысяч сеянцев сосны в лесах Улан-Удэ. Лесовосстановительные работы проводят ежегодно и посадки идут там, где естественное восстановление невозможно, а также, где были лесные пожары. Работы начнутся в мае.

– Городские леса занимают почти 90 квадратных километров. Это четверть территории города. Лесники ежедневно патрулируют участки, проводят осветление, очистку и санитарную рубку. В прошлом году было высажено 8 тысяч сеянцев сосны, и в этом году работа будет продолжена, – рассказала главный лесничий МБУ «Городское лесничество» Ксения Малых.

Фото: МБУ «Городское лесничество»