В Бурятии оштрафовали дорожников

Прокуратура Бурятии проверила качество содержания федеральных, региональных и местных дорог в Мухоршибирском районе. Как выяснилось, на них несвоевременно чистили снег, из-за чего на проезжей части образовывались накаты и гололед. Это, в свою очередь, создавать опасность возникновения ДТП.За эти нарушения в отношении должностных лиц организаций, ответственных за содержание дорог, прокуратура возбудила административные дела. Речь идет о МБУ «Мухоршибирский ДЭУ», ООО «Дорожно-строительное управление» и ООО «Спецдорстрой». По итогам рассмотрения дел их оштрафовали на 20 тысяч рублей.