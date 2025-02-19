Грипп не отступает из Бурятии

В Бурятии показатель заболеваемости ОРВИ пока сохраняется на прежнем уровне, сообщили в Роспотребнадзоре. Структура циркулирующих респираторных вирусов также остается прежней - это метапневмовирусы, РС-вирусы, бокавирусы и др. Продолжалась регистрация случаев вирусов гриппа с доминированием типа A (H1N1). Показатель заболеваемости также сохранялся на уровне предыдущей недели.«Для того, чтобы защитить себя от заболевания, важно не забывать о мерах профилактики. Это соблюдение правил личной гигиены, регулярное проветривание помещений, ограничение контактов с заболевшими людьми. И, конечно же, нужно своевременно обращаться за медицинской помощью в случае заболевания», - отметил Главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.